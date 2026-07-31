Мигранты, добравшиеся до Сеуты, просят вернуть их в Марокко

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нелегальные мигранты, добравшиеся до испанского города Сеута, начали требовать добровольного возвращения в Марокко из-за тяжелых условий и огромного скопления людей.
- Тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой, сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Все больше нелегальных мигрантов, сумевших добраться до испанского города Сеута, начали требовать добровольного возвращения в Марокко всего через несколько часов после пересечения границы из-за тяжелых условий и огромного скопления людей, сообщил новостной портал The Maghreb Times в пятницу.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
"Все больше мигрантов, сумевших добраться до города, начали требовать добровольного возвращения в Марокко всего через несколько часов после пересечения границы, столкнувшись с другой реальностью, которая отличается от их ожиданий", - пишет портал.
Сообщается, что из-за огромного наплыва беженцев городские службы не справляются с работой.
В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав.