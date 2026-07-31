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Посольство России в Таиланде поможет матери убитых Назимовых - РИА Новости, 31.07.2026
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13:49 31.07.2026 (обновлено: 16:49 31.07.2026)
Посольство России в Таиланде поможет матери убитых Назимовых

Посольство России в Таиланде поможет матери убитых брата и сестры Назимовых

© RT на русскомЭкстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© RT на русском
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Таиланде окажет необходимое содействие матери убитых брата и сестры Назимовых.
  • Полиция Таиланда задержала подозреваемых по делу об исчезновении россиян Назимовых, которые признались в убийстве.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде окажет необходимое содействие матери убитых в Таиланде брата и сестры Назимовых, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Мы окажем все необходимое содействие матери убитых россиян", - сказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.
Полиция Таиланда везет подозреваемых в убийстве россиян к месту, где, предположительно, находятся тела погибших.
Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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Вчера, 13:42
 
РоссияТаиландВ миреУбийство двух россиян в Паттайе
 
 
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