Посольство России в Таиланде поможет матери убитых Назимовых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Таиланде окажет необходимое содействие матери убитых брата и сестры Назимовых.
- Полиция Таиланда задержала подозреваемых по делу об исчезновении россиян Назимовых, которые признались в убийстве.
ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде окажет необходимое содействие матери убитых в Таиланде брата и сестры Назимовых, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.
Полиция Таиланда везет подозреваемых в убийстве россиян к месту, где, предположительно, находятся тела погибших.