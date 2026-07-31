Посольство России в Таиланде поможет матери убитых Назимовых

Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе

Экстренные службы во время поисков россиян в Паттайе

Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Таиланде окажет необходимое содействие матери убитых брата и сестры Назимовых.

Полиция Таиланда задержала подозреваемых по делу об исчезновении россиян Назимовых, которые признались в убийстве.

ПАТТАЙЯ, 31 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Таиланде окажет необходимое содействие матери убитых в Таиланде брата и сестры Назимовых, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

"Мы окажем все необходимое содействие матери убитых россиян", - сказал заведующий консульским отделом посольства России Таиланде Илья Ильин.

Ранее таиландские СМИ сообщили, что полиция задержала подозреваемых по делу об исчезновении двух россиян - брата и сестры Назимовых. Подозреваемые признались в убийстве обоих россиян, говорилось в публикации.