Краткий пересказ от РИА ИИ Нарышкин заявил, что ценность единства общества скрепляет Россию и позволяет добиваться целей, несмотря на противодействие со стороны врагов.

Нарышкин принял участие в церемонии возложения цветов в память о российских воинах, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов.

По словам Нарышкина, исторический опыт Первой мировой войны служит своего рода прививкой для современного российского общества.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ценность единства общества надежно скрепляет Россию, позволяет ей добиваться своих целей, невзирая на противодействие со стороны врагов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин в пятницу в Москве принял участие в церемонии возложения цветов в память о российских воинах, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов.

"Сегодня, когда Россия ведет бескомпромиссную борьбу с неонацизмом XXI века, борьбу за свое место в мире, исторический опыт Первой мировой войны служит своего рода прививкой для нашего общества. Ценность единства, выстраданная нашим народом, скрепляет страну, надежно скрепляет страну и позволяет нам добиваться своих целей, невзирая ни на какое противодействие со стороны оппонентов, соперников и врагов", - сказал Нарышкин.

По его словам, в этом большое национальное преимущество России.

"Мы просто обязаны его и сохранять, и приумножать", - подчеркнул он.

Причины, побудившие Российскую империю вступить в Первую мировую войну, были справедливыми и благородными, сказал Нарышкин.

"Россия выступила в защиту братского сербского народа, которому угрожал агрессивный блок так называемых центральных держав. И на всех фронтах, от Балтики до Закавказья, русские солдаты проявляли исключительное мужество, стойкость, умение побеждать, наступали даже против превосходящих сил противника", - отметил Нарышкин.

Достаточно вспомнить знаменитый Брусиловский прорыв, который впоследствии вошел во все учебники военного искусства, добавил он.

"К сожалению, три с половиной года изнурительной войны потребовали от государства напряжения сил, огромных ресурсов, и для страны это оказалось избыточным. Безответственность царских элит и предательство со стороны оппозиции, стремившихся захватить власть любой ценой, ввергли государство в глубокий политический кризис. И побеждавшая на полях сражений страна оказалась подточенной изнутри", - сказал Нарышкин.

Участники мероприятия также почтили память великого князя Николая Николаевича (младшего), который в 1914-1915 годах был верховным главнокомандующим сухопутными и морскими силами Российской империи, и его супруги — великой княгини Анастасии Николаевны. В 2015 году при содействии Российского исторического общества их прах был перенесен из Франции в Россию и торжественно перезахоронен.