Павел Малков вручил награды личному составу училища ВДВ

РЯЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Командиры, бойцы, преподаватели, медики, инструкторы и курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова получили государственные и региональные награды в преддверии Дня ВДВ, сообщил губернатор Павел Малков.

"Накануне Дня ВДВ вместе с начальником гарнизона Олегом Юрьевичем Пономаревым вручили награды личному составу… Государственные и региональные награды получили командиры, бойцы, преподаватели, медики, инструкторы и курсанты нашего прославленного десантного училища. Их мужество, отвага, патриотизм — пример для всех", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".

"Наш регион — место, где мужество стало частью истории, а к десантникам — особое отношение. Наши военнослужащие всегда с честью выполняли свой долг перед Отечеством. И сегодня "крылатая пехота" продолжает эту традицию на передовой специальной военной операции, проявляя блестящую военную выучку и настоящий героизм", - добавил Павел Малков.