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Павел Малков вручил награды личному составу училища ВДВ - РИА Новости, 31.07.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
15:37 31.07.2026 (обновлено: 15:48 31.07.2026)
Павел Малков вручил награды личному составу училища ВДВ

Рязанский губернатор вручил награды личному составу училища имени Маргелова

© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской областиГубернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды личному составу училища ВДВ
Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды личному составу училища ВДВ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил награды личному составу училища ВДВ
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РЯЗАНЬ, 31 июл - РИА Новости. Командиры, бойцы, преподаватели, медики, инструкторы и курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова получили государственные и региональные награды в преддверии Дня ВДВ, сообщил губернатор Павел Малков.
"Накануне Дня ВДВ вместе с начальником гарнизона Олегом Юрьевичем Пономаревым вручили награды личному составу… Государственные и региональные награды получили командиры, бойцы, преподаватели, медики, инструкторы и курсанты нашего прославленного десантного училища. Их мужество, отвага, патриотизм — пример для всех", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что Рязань по праву носит звание столицы ВДВ.
"Наш регион — место, где мужество стало частью истории, а к десантникам — особое отношение. Наши военнослужащие всегда с честью выполняли свой долг перед Отечеством. И сегодня "крылатая пехота" продолжает эту традицию на передовой специальной военной операции, проявляя блестящую военную выучку и настоящий героизм", - добавил Павел Малков.
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Рязанская областьПавел МалковРязаньВоздушно-десантные войска России
 
 
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