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ВС России уничтожили более 20 иностранных наемников под Купянском - РИА Новости, 31.07.2026
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16:34 31.07.2026
ВС России уничтожили более 20 иностранных наемников под Купянском

ВС России уничтожили более 20 латиноамериканских наемников под Купянском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Купянском направлении ликвидированы более 20 иностранных наемников.
  • Среди уничтоженных наемников — граждане стран Латинской Америки.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 20 иностранных наемников были ликвидированы на Купянском направлении в ходе боевых действий, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
"На Купянском же участке фронта идентифицированы 20 латиноамериканских наемников, уничтоженных подразделениями Ленинградского и Московского военных округов. Речь идет про выходцев из Колумбии, Панамы, Парагвая и Бразилии", - рассказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что гражданин США Тимоти Эндрю Хейшман и гражданин Финляндии Бенджамин Александр Леонардо Толланде, известный под позывным "Сашко", были ликвидированы 30 июня 2026 года в районе населенного пункта Копанки Харьковской области.
Кроме того, по словам собеседника агентства, 22 июня 2026 года в районе Красного Лимана был ликвидирован гражданин Канады Джей Брайс Морган.
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