Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Купянском направлении ликвидированы более 20 иностранных наемников.
- Среди уничтоженных наемников — граждане стран Латинской Америки.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 20 иностранных наемников были ликвидированы на Купянском направлении в ходе боевых действий, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
Он также сообщил, что гражданин США Тимоти Эндрю Хейшман и гражданин Финляндии Бенджамин Александр Леонардо Толланде, известный под позывным "Сашко", были ликвидированы 30 июня 2026 года в районе населенного пункта Копанки Харьковской области.
Кроме того, по словам собеседника агентства, 22 июня 2026 года в районе Красного Лимана был ликвидирован гражданин Канады Джей Брайс Морган.