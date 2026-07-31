ВС России уничтожили более 20 иностранных наемников под Купянском

Краткий пересказ от РИА ИИ На Купянском направлении ликвидированы более 20 иностранных наемников.

Среди уничтоженных наемников — граждане стран Латинской Америки.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Более 20 иностранных наемников были ликвидированы на Купянском направлении в ходе боевых действий, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

"На Купянском же участке фронта идентифицированы 20 латиноамериканских наемников, уничтоженных подразделениями Ленинградского и Московского военных округов. Речь идет про выходцев из Колумбии Панамы , Парагвая и Бразилии", - рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что гражданин США Тимоти Эндрю Хейшман и гражданин Финляндии Бенджамин Александр Леонардо Толланде, известный под позывным "Сашко", были ликвидированы 30 июня 2026 года в районе населенного пункта Копанки Харьковской области.