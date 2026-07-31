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Москвичей предупредили о жаре в выходные - РИА Новости, 31.07.2026
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10:43 31.07.2026 (обновлено: 12:55 31.07.2026)
Москвичей предупредили о жаре в выходные

Москвичам рекомендовали избегать длительного пребывания на улице в жару

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 по 2 августа в Москве ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +29 — +31 градуса.
  • Москвичам рекомендуется избегать длительного пребывания на улице в жару.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москвичам рекомендуется избегать длительного пребывания на улице в жару в субботу и воскресенье, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков с 1 по 2 августа в столице ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 29 - плюс 31 градуса.
"Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
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