Москвичей предупредили о жаре в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 1 по 2 августа в Москве ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет +29 — +31 градуса.
- Москвичам рекомендуется избегать длительного пребывания на улице в жару.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москвичам рекомендуется избегать длительного пребывания на улице в жару в субботу и воскресенье, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
Отмечается, что по прогнозам синоптиков с 1 по 2 августа в столице ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 29 - плюс 31 градуса.
"Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о своих питомцах", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".