Москвичей предупредили о жаре в выходные

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Москвичам рекомендуется избегать длительного пребывания на улице в жару в субботу и воскресенье, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

Отмечается, что по прогнозам синоптиков с 1 по 2 августа в столице ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 29 - плюс 31 градуса.