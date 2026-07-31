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Спасатели достали из воды мужчину, упавшего в Москву-реку - РИА Новости, 31.07.2026
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11:23 31.07.2026
Спасатели достали из воды мужчину, упавшего в Москву-реку

Спасатели достали из воды упавшего в Москву-реку с Патриаршего моста мужчину

© РИА Новости / Ирина ДенисоваПатриарший мост в Москве
Патриарший мост в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Ирина Денисова
Патриарший мост в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина упал с Патриаршего моста в Москву-реку.
  • Спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли из Москвы-реки в центре столицы мужчину, упавшего с Патриаршего моста на Пречистенской набережной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло падение мужчины с Патриаршего моста в Москву-реку", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место происшествия спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег. Обстоятельства происшествия и личность мужчины устанавливаются.
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