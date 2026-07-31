Спасатели достали из воды мужчину, упавшего в Москву-реку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина упал с Патриаршего моста в Москву-реку.
- Спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли из Москвы-реки в центре столицы мужчину, упавшего с Патриаршего моста на Пречистенской набережной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Произошло падение мужчины с Патриаршего моста в Москву-реку", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место происшествия спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег. Обстоятельства происшествия и личность мужчины устанавливаются.