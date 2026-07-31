Спасатели достали из воды мужчину, упавшего в Москву-реку

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина упал с Патриаршего моста в Москву-реку.

Спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили на берег.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спасатели извлекли из Москвы-реки в центре столицы мужчину, упавшего с Патриаршего моста на Пречистенской набережной, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Произошло падение мужчины с Патриаршего моста в Москву-реку", - сказал собеседник агентства.