В Петербурге задержали администратора техцентра мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петербурге задержали администратора технического центра телефонных мошенников, который обслуживал сим-боксы.
- Задержанный размещал и обслуживал оборудование для мошеннических схем в арендуемых квартирах, часто меняя адреса.
- У задержанного изъяли два сим-бокса на 128 слотов и более 100 сим-карт, а в результате работы техцентра у россиян похитили несколько десятков миллионов рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Администратора технического центра телефонных мошенников, который обслуживал сим-боксы, задержали в одной из квартир в Петербурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"По полученным данным накануне в Красносельском районе правоохранители пришли с обыском к местному жителю 2004 года рождения, который по указанию кураторов размещал и обслуживал оборудование для реализации мошеннических схем по выманиванию денег у россиян", - рассказал собеседник агентства.
Техническое оборудование он размещал в арендуемых квартирах и часто менял адреса, опасаясь быть раскрытым силовиками. Однако методы конспирации не помогли, и правоохранители вычислили квартиру в Приморском районе, где находилось оборудование.
"В настоящее время установлено, что в результате работы этого техцентра у россиян похитили несколько десятков миллионов рублей. В ходе обыска у мужчины изъято два сим-бокса на 128 слотов и более 100 сим-карт", - добавили в силовых структурах.
В отношении задержанного возбуждено уголовное по части 3 статьи 274.3 УК РФ "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции".