В Петербурге задержали администратора техцентра мошенников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Администратора технического центра телефонных мошенников, который обслуживал сим-боксы, задержали в одной из квартир в Петербурге, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В настоящее время установлено, что в результате работы этого техцентра у россиян похитили несколько десятков миллионов рублей. В ходе обыска у мужчины изъято два сим-бокса на 128 слотов и более 100 сим-карт", - добавили в силовых структурах.