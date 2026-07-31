Мошенники обманывают россиян под предлогом перерасчета пенсий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аферисты звонят пенсионерам от имени сотрудников Социального фонда России и выманивают у них персональные данные и реквизиты карт.
- Вся официальная информация о перерасчетах пенсий есть на портале «Госуслуги» и в отделениях Соцфонда.
- Настоящие сотрудники Социального фонда и банков не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из СМС.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аферисты звонят пенсионерам от имени сотрудников Социального фонда России и под предлогом перерасчета пенсии выманивают у них персональные данные и реквизиты карт, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии за прошлые периоды. Ссылаясь на "новые указы" и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из смс", - рассказали там.
В "Мошеловке" подчеркнули, что вся официальная информация о перерасчетах, индексациях и изменениях размера пенсий есть на портале "Госуслуги". Также ее можно запросить в отделениях Соцфонда.
"Настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из смс "для начисления выплат". Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации", - предупредили эксперты.