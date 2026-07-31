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Мошенники обманывают россиян под предлогом перерасчета пенсий - РИА Новости, 31.07.2026
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02:52 31.07.2026
Мошенники обманывают россиян под предлогом перерасчета пенсий

РИА Новости: мошенники обманывают россиян под предлогом перерасчета пенсий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты звонят пенсионерам от имени сотрудников Социального фонда России и выманивают у них персональные данные и реквизиты карт.
  • Вся официальная информация о перерасчетах пенсий есть на портале «Госуслуги» и в отделениях Соцфонда.
  • Настоящие сотрудники Социального фонда и банков не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из СМС.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Аферисты звонят пенсионерам от имени сотрудников Социального фонда России и под предлогом перерасчета пенсии выманивают у них персональные данные и реквизиты карт, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы полагающемся перерасчете пенсии за прошлые периоды. Ссылаясь на "новые указы" и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из смс", - рассказали там.
В "Мошеловке" подчеркнули, что вся официальная информация о перерасчетах, индексациях и изменениях размера пенсий есть на портале "Госуслуги". Также ее можно запросить в отделениях Соцфонда.
"Настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из смс "для начисления выплат". Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации", - предупредили эксперты.
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