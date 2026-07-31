Мишустин призвал наращивать использование российского медоборудования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал наращивать использование российского медицинского оборудования в медучреждениях страны.
- Во время посещения онкологического диспансера в Якутске Мишустин узнал, что доля российского оборудования в учреждении составляет 30%.
- Премьер-министр подчеркнул важность формирования заказа на российское медицинское оборудование от индустрии и больниц.
ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал наращивать использование российского медицинского оборудования в медучреждениях страны.
Председатель правительства в пятницу прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. В Якутске Мишустин посетил республиканский онкологический диспансер.
Во время осмотра операционного блока премьер поинтересовался, какова доля российских решений в системе управления диспансера, а также сколько процентов российского оборудования используется в учреждении.
В свою очередь, заместитель главврача диспансера Владимир Лезнев сообщил, что система управления в центре полностью российская, а доля российской аппаратуры составляет 30%.
"Нужно наращивать", - сказал Мишустин.
Премьер-министр, обращаясь к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, указал на то, что в этом вопросе есть куда двигаться.
"Очень важно сформировать заказ от индустрии, от больниц. Конечно, когда где-то есть хороший прибор и мы привыкли, то бороться с этим сложно, особенно с самыми сильными компаниями. Но нужно. Нужно обязательно всем этим заниматься, и думать, как апробировать (оборудование - ред.)", - сказал Мишустин.
Также премьер-министр сообщил, что обсудит с министром здравоохранения РФ в Москве, какие востребованные медицинские приборы и инструменты поступают в больницы страны с российских производственных площадок.