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В Минпросвещения рассказали о мерах поддержки педагогов - РИА Новости, 31.07.2026
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16:54 31.07.2026
В Минпросвещения рассказали о мерах поддержки педагогов

Минпросвещения: педагогам положен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкУрок математики в лицее
Урок математики в лицее - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Педагогам в России положены удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя, длительный отпуск до одного года и другие меры поддержки.
  • Работникам детских образовательных учреждений со стажем педагогической деятельности от 25 лет положена досрочная страховая пенсия, однако в настоящее время действует переходный период с отсрочкой назначения пенсии.
  • Педагоги имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Педагогам в России положен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя, длительный отпуск до одного года и другие меры поддержки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.
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"Продолжают действовать все принятые ранее меры поддержки и профессиональной мотивации педагогических работников: сокращенная рабочая неделя – до 36 часов; удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск – от 42 до 56 календарных дней; длительный отпуск до одного года – его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работникам детских образовательных учреждений со стажем педагогической деятельности от 25 лет положена досрочная страховая пенсия. В настоящее время действует переходный период – пенсию назначат не сразу после выработки стажа, а с отсрочкой.
Педагоги также имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года.
Кроме того, в регионах действуют дополнительные меры социальной поддержки.
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