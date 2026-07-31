В Минпросвещения рассказали о мерах поддержки педагогов

Краткий пересказ от РИА ИИ Педагогам в России положены удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя, длительный отпуск до одного года и другие меры поддержки.

Работникам детских образовательных учреждений со стажем педагогической деятельности от 25 лет положена досрочная страховая пенсия, однако в настоящее время действует переходный период с отсрочкой назначения пенсии.

Педагоги имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Педагогам в России положен удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая неделя, длительный отпуск до одного года и другие меры поддержки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии и создания благоприятных условий работы.

"Продолжают действовать все принятые ранее меры поддержки и профессиональной мотивации педагогических работников: сокращенная рабочая неделя – до 36 часов; удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск – от 42 до 56 календарных дней; длительный отпуск до одного года – его можно оформлять каждые 10 лет непрерывной работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работникам детских образовательных учреждений со стажем педагогической деятельности от 25 лет положена досрочная страховая пенсия. В настоящее время действует переходный период – пенсию назначат не сразу после выработки стажа, а с отсрочкой.

Педагоги также имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности один раз в три года.