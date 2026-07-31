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В Минобороны прокомментировали установление контроля над Веровкой - РИА Новости, 31.07.2026
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12:53 31.07.2026 (обновлено: 12:57 31.07.2026)
В Минобороны прокомментировали установление контроля над Веровкой

МО РФ: установление контроля над Веровкой затрудняет снабжение ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия установила контроль над Веровкой в Харьковской области.
  • Установление контроля над Веровкой затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Установление российской армией контроля над Веровкой в Харьковской области серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, сообщили в Минобороны РФ.
В пятницу Минобороны сообщило об установлении российской армией контроля над населенным пунктом Веровка в Харьковской области.
"Установление контроля над селом Веровка Волчанского района не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, что заставляет националистов все дальше отступать от государственной границы", - говорится в сообщении.
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