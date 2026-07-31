Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия установила контроль над Веровкой в Харьковской области.
- Установление контроля над Веровкой затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Установление российской армией контроля над Веровкой в Харьковской области серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, сообщили в Минобороны РФ.
В пятницу Минобороны сообщило об установлении российской армией контроля над населенным пунктом Веровка в Харьковской области.
"Установление контроля над селом Веровка Волчанского района не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и серьезно затрудняет снабжение подразделений ВСУ в глубине их обороны, что заставляет националистов все дальше отступать от государственной границы", - говорится в сообщении.