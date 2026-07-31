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Премьер Испании прокомментировал миграционный кризис в Сеуте - РИА Новости, 31.07.2026
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14:19 31.07.2026 (обновлено: 14:48 31.07.2026)
Премьер Испании прокомментировал миграционный кризис в Сеуте

Педро Санчес назвал миграционный кризис в Сеуте беспрецедентным

© REUTERS / Fabian BimmerМигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте
Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал беспрецедентным событие — массовое проникновение мигрантов из Марокко в испанский автономный город Сеута.
  • Для обеспечения безопасности в Сеуту дополнительно направили около 400 сотрудников гражданской гвардии и полиции, а также подразделения сухопутных войск и Военно-морских сил.
  • Власти планируют установить буи у пограничного волнореза Тарахаль, чтобы обозначить физическую границу и упростить возвращение незаконно прибывающих мигрантов.
МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Массовое проникновение мигрантов из Марокко в испанский автономный город Сеута стало беспрецедентным событием, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
"Эта ситуация действительно беспрецедентна и нарушает наблюдавшуюся по всей Испании тенденцию к последовательному сокращению числа прибывающих нелегальных мигрантов - из года в год и из месяца в месяц", - заявил Санчес на пресс-конференции в Сеуте.
По его словам, для обеспечения безопасности в Сеуту дополнительно направили около 400 сотрудников гражданской гвардии и полиции, а также подразделения сухопутных войск и Военно-морских сил. Кроме того, власти планируют установить буи у пограничного волнореза Тарахаль, чтобы обозначить физическую границу и упростить возвращение незаконно прибывающих мигрантов.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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