Премьер Испании прокомментировал миграционный кризис в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал беспрецедентным событие — массовое проникновение мигрантов из Марокко в испанский автономный город Сеута.
- Для обеспечения безопасности в Сеуту дополнительно направили около 400 сотрудников гражданской гвардии и полиции, а также подразделения сухопутных войск и Военно-морских сил.
- Власти планируют установить буи у пограничного волнореза Тарахаль, чтобы обозначить физическую границу и упростить возвращение незаконно прибывающих мигрантов.
МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Массовое проникновение мигрантов из Марокко в испанский автономный город Сеута стало беспрецедентным событием, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
По его словам, для обеспечения безопасности в Сеуту дополнительно направили около 400 сотрудников гражданской гвардии и полиции, а также подразделения сухопутных войск и Военно-морских сил. Кроме того, власти планируют установить буи у пограничного волнореза Тарахаль, чтобы обозначить физическую границу и упростить возвращение незаконно прибывающих мигрантов.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
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