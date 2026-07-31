Премьер Испании прокомментировал миграционный кризис в Сеуте

По его словам, для обеспечения безопасности в Сеуту дополнительно направили около 400 сотрудников гражданской гвардии и полиции, а также подразделения сухопутных войск и Военно-морских сил. Кроме того, власти планируют установить буи у пограничного волнореза Тарахаль, чтобы обозначить физическую границу и упростить возвращение незаконно прибывающих мигрантов.