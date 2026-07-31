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Санкционная политика Запада стала системной с 2014 года, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2026
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15:04 31.07.2026 (обновлено: 17:21 31.07.2026)
Санкционная политика Запада стала системной с 2014 года, заявил Медведев

Медведев: санкционная политика Запада против российского бизнеса стала системной

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной с 2014 года, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
  • По словам Медведева, используются такие меры, как блокировка активов, секторальные запреты и экспортные ограничения.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной с 2014 года, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Начиная еще с 2014 года, хорошо это помню, она приобрела комплексный системный характер, используется ряд незаконных мер, да не ряд, а их огромное количество, таких как блокировка активов, так называемые секторальные запреты, экспортное ограничение", - сказал Медведев на видео, опубликованном на платформе "Макс".
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