Санкционная политика Запада стала системной с 2014 года, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной с 2014 года, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
- По словам Медведева, используются такие меры, как блокировка активов, секторальные запреты и экспортные ограничения.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Санкционная политика Запада в отношении российского бизнеса стала системной с 2014 года, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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"Начиная еще с 2014 года, хорошо это помню, она приобрела комплексный системный характер, используется ряд незаконных мер, да не ряд, а их огромное количество, таких как блокировка активов, так называемые секторальные запреты, экспортное ограничение", - сказал Медведев на видео, опубликованном на платформе "Макс".