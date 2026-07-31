В Якутии за 5 лет построено и отремонтировано 200 объектов здравоохранения

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Якутии благодаря национальным проектам и поддержке федерального центра за последние пять лет построено и капитально отремонтировано около 200 объектов здравоохранения, закуплено более 1800 единиц медицинского оборудования, обновлен санитарный автопарк, сообщила министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева в ходе посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным республиканского онкологического диспансера в Якутске.

Председатель правительства в пятницу прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.

По словам Афанасьевой, которые приводит пресс-служба правительства республики, после введения в эксплуатацию кардиоцентра и онкоцентра объемы высокотехнологичной медицинской помощи в Якутии выросли почти в 4 раза, а большинство пациентов сегодня получают специализированное лечение, не покидая регион. Это способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и повышению доступности современной медицинской помощи.

Министр также сообщила, что в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в Якутии предстоит построить еще девять объектов здравоохранения, возвести 33 модульных медицинских объекта и провести капитальный ремонт 15 учреждений.