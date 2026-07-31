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В Якутии за 5 лет построено и отремонтировано 200 объектов здравоохранения - РИА Новости, 31.07.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
12:24 31.07.2026
В Якутии за 5 лет построено и отремонтировано 200 объектов здравоохранения

Объемы высокотехнологичной медицинской помощи в Якутии выросли почти в 4 раза

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в операционном блоке больницы
Коридор в операционном блоке больницы - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Коридор в операционном блоке больницы
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Якутии благодаря национальным проектам и поддержке федерального центра за последние пять лет построено и капитально отремонтировано около 200 объектов здравоохранения, закуплено более 1800 единиц медицинского оборудования, обновлен санитарный автопарк, сообщила министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева в ходе посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным республиканского онкологического диспансера в Якутске.
Председатель правительства в пятницу прилетел в Якутию в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири.
По словам Афанасьевой, которые приводит пресс-служба правительства республики, после введения в эксплуатацию кардиоцентра и онкоцентра объемы высокотехнологичной медицинской помощи в Якутии выросли почти в 4 раза, а большинство пациентов сегодня получают специализированное лечение, не покидая регион. Это способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и повышению доступности современной медицинской помощи.
Министр также сообщила, что в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в Якутии предстоит построить еще девять объектов здравоохранения, возвести 33 модульных медицинских объекта и провести капитальный ремонт 15 учреждений.
Якутский республиканский онкологический центр введен в эксплуатацию в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". После открытия учреждения число круглосуточных коек увеличилось до 235, коек дневного стационара - более чем в два раза, до 95. Ежегодно лечение здесь проходят около 10 тысяч пациентов. Только в 2025 году специалисты выполнили свыше 4,9 тысячи операций. В центре внедрены современные методы диагностики и лечения, включая радиочастотную абляцию опухолей, 3D-лапароскопию, торакоскопию и другие высокотехнологичные методики.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскМихаил МишустинДальний ВостокМедицина
 
 
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