Суд постановил вернуть блогерше Соне Мармеладовой игрушки для взрослых

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Москве приговорил Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете.

Инстанция также постановила вернуть ей большую часть ранее изъятого имущества, в том числе игрушки для взрослых.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Суд в Москве постановил вернуть осужденной за изготовление и распространение порно секс-блогеру и порноактрисе Соне Мармеладовой (настоящее имя - Софья Вершинина) игрушки для взрослых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В пятницу суд приговорил ее к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете.