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Суд постановил вернуть блогерше Соне Мармеладовой игрушки для взрослых - РИА Новости, 31.07.2026
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12:31 31.07.2026
Суд постановил вернуть блогерше Соне Мармеладовой игрушки для взрослых

Суд в Москве постановил вернуть блогерше Соне Мармеладовой игрушки для взрослых

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБлогер Софья Вершинина (Соня Мармеладова) перед оглашением приговора в Мещанском районном суде Москвы
Блогер Софья Вершинина (Соня Мармеладова) перед оглашением приговора в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Блогер Софья Вершинина (Соня Мармеладова) перед оглашением приговора в Мещанском районном суде Москвы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Москве приговорил Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете.
  • Инстанция также постановила вернуть ей большую часть ранее изъятого имущества, в том числе игрушки для взрослых.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Суд в Москве постановил вернуть осужденной за изготовление и распространение порно секс-блогеру и порноактрисе Соне Мармеладовой (настоящее имя - Софья Вершинина) игрушки для взрослых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу суд приговорил ее к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете.
Согласно постановлению суда, Вершининой вернут большую часть ранее изъятого в рамках следствия имущества, в том числе игрушки для взрослых, среди которых кожаный чокер, наручники и портупеи.
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