Суд постановил вернуть блогерше Соне Мармеладовой игрушки для взрослых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве приговорил Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете.
- Инстанция также постановила вернуть ей большую часть ранее изъятого имущества, в том числе игрушки для взрослых.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Суд в Москве постановил вернуть осужденной за изготовление и распространение порно секс-блогеру и порноактрисе Соне Мармеладовой (настоящее имя - Софья Вершинина) игрушки для взрослых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу суд приговорил ее к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете.
Согласно постановлению суда, Вершининой вернут большую часть ранее изъятого в рамках следствия имущества, в том числе игрушки для взрослых, среди которых кожаный чокер, наручники и портупеи.