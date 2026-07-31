Блогеру Соне Мармеладовой дали три года условно за распространение порно

Краткий пересказ от РИА ИИ Секс-блогера Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) приговорили к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете.

Суд также запретил ей администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет, конфисковал iPhone 16 Pro Max и взыскал 4,8 миллиона рублей.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мещанский районный суд Москвы приговорил секс-блогера и порноактрису Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) к трем годам условно по делу об изготовлении и распространении порнографии в интернете, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Вершининой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — огласила решение судья.