СМИ: виртуальные карты маркетплейсов войдут в единую систему платежных карт

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Виртуальные карты маркетплейсов Ozon, Wildberries и Yandex войдут в единый реестр учета платежных карт, который появится в России с 1 сентября, рассказал эксперт в сфере финансов и банковского дела, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.