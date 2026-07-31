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СМИ: виртуальные карты маркетплейсов войдут в единую систему платежных карт - РИА Новости, 31.07.2026
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11:16 31.07.2026
СМИ: виртуальные карты маркетплейсов войдут в единую систему платежных карт

360.ru: карты Ozon, Wildberries и Yandex войдут в единый реестр платежных карт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМаркетплейсы Ozon и Wildberries
Маркетплейсы Ozon и Wildberries - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Маркетплейсы Ozon и Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виртуальные карты маркетплейсов Ozon, Wildberries и Yandex войдут в единый реестр учета платежных карт в России, рассказал эксперт в сфере финансов и банковского дела, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
  • Новая система учета платежных карт начнет работать в России с 1 сентября, к ней подключатся все российские банки и ЦБ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Виртуальные карты маркетплейсов Ozon, Wildberries и Yandex войдут в единый реестр учета платежных карт, который появится в России с 1 сентября, рассказал эксперт в сфере финансов и банковского дела, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
"Соответственно, эмитентами являются Ozon Банк или Wildberries Банк - это все организации, которые имеют лицензию. Эти карты открывают, чтобы пользоваться скидками основной компании или получать кешбэк, но это банковские карты, а значит они войдут в новую систему учета платежных карт", - сообщил финансист в беседе с 360.ru.
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ЭкономикаРоссияВладимир ГригорьевOzonВайлдберриз (Wildberries)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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