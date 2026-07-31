СМИ: виртуальные карты маркетплейсов войдут в единую систему платежных карт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виртуальные карты маркетплейсов Ozon, Wildberries и Yandex войдут в единый реестр учета платежных карт в России, рассказал эксперт в сфере финансов и банковского дела, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
- Новая система учета платежных карт начнет работать в России с 1 сентября, к ней подключатся все российские банки и ЦБ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Виртуальные карты маркетплейсов Ozon, Wildberries и Yandex войдут в единый реестр учета платежных карт, который появится в России с 1 сентября, рассказал эксперт в сфере финансов и банковского дела, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
"Соответственно, эмитентами являются Ozon Банк или Wildberries Банк - это все организации, которые имеют лицензию. Эти карты открывают, чтобы пользоваться скидками основной компании или получать кешбэк, но это банковские карты, а значит они войдут в новую систему учета платежных карт", - сообщил финансист в беседе с 360.ru.
Новая система учета платежных карт начнет работать в России с 1 сентября. К ней подключатся все российские банки и ЦБ.