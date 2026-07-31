Макрон готов помочь Испании в разрешении миграционного кризиса, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Макрон заявил о готовности Франции оказать Испании помощь в разрешении ситуации с наплывом мигрантов в Сеуте, пишет BFMTV.

Он также поручил министру внутренних дел Лорану Нуньесу принять все необходимые меры для усиления пограничного контроля.

ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции в случае необходимости оказать Испании помощь в разрешении ситуации с наплывом мигрантов в испанском анклаве Сеута, в том числе посредством пограничного агентства ЕС Frontex, сообщает телеканал Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции в случае необходимости оказать Испании помощь в разрешении ситуации с наплывом мигрантов в испанском анклаве Сеута, в том числе посредством пограничного агентства ЕС Frontex, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении французского лидера.

Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что власти Франции усилят контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в Сеуте.

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"(Макрон – ред.) также подчеркнул, что Франция готова оказать испанским властям всю необходимую поддержку, если они будут в этом нуждаться, в том числе через агентство Frontex", - приводит телеканал слова одного из источников.

Согласно сообщению телеканала, французский лидер поручил министру внутренних дел республики Лорану Нуньесу принять все необходимые меры для усиления пограничного контроля на границе между Францией и Испанией.

По словам источников, французские власти также поддерживают контакты с Испанией и Марокко для мониторинга ситуации и укрепления координации между различными ведомствами, говорится в сообщении BFMTV.