Макрон готов помочь Испании в разрешении миграционного кризиса, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макрон заявил о готовности Франции оказать Испании помощь в разрешении ситуации с наплывом мигрантов в Сеуте, пишет BFMTV.
- Он также поручил министру внутренних дел Лорану Нуньесу принять все необходимые меры для усиления пограничного контроля.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Франции в случае необходимости оказать Испании помощь в разрешении ситуации с наплывом мигрантов в испанском анклаве Сеута, в том числе посредством пограничного агентства ЕС Frontex, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в окружении французского лидера.
"(Макрон – ред.) также подчеркнул, что Франция готова оказать испанским властям всю необходимую поддержку, если они будут в этом нуждаться, в том числе через агентство Frontex", - приводит телеканал слова одного из источников.
Согласно сообщению телеканала, французский лидер поручил министру внутренних дел республики Лорану Нуньесу принять все необходимые меры для усиления пограничного контроля на границе между Францией и Испанией.
По словам источников, французские власти также поддерживают контакты с Испанией и Марокко для мониторинга ситуации и укрепления координации между различными ведомствами, говорится в сообщении BFMTV.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Радиостанция Cadena SER сообщила утром в пятницу со ссылкой на власти Испании, что за сутки в автономный город проникли около 49 тысяч мигрантов. По информации телерадиокомпании RTVE, число погибших при попытке пересечь границу мигрантов достигло 19. В город были направлены дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.