Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Львова-Белова предложила расширять сеть пространств для поддержки матерей, отметив, что такие места должны быть в пешей доступности.

Львова-Белова посетила многопрофильный центр поддержки семей в Городце Нижегородской области, где реализуется бесшовная модель социальной помощи.

Уполномоченный вместе с детьми из детских учреждений посетила музейно-туристический комплекс "Город мастеров" и поучаствовала в мастер-классе.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, представитель федеральной пятерки списка партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова предложила расширять сеть пространств для поддержки матерей, отметив, что такие места должны быть в пешей доступности, сообщили в партии.

На сайте " Единой России " говорится, что Львова-Белова в пятницу посетила многопрофильный центр поддержки семей в Городце Нижегородской области. Учреждение реализует бесшовную модель социальной помощи по принципу "от рождения до старости". В его составе - семейный МФЦ, выездные мобильные бригады, а также служба сопровождения семей в трудной жизненной ситуации.

Там детский омбудсмен познакомилась с двумя мамами, которым помогли справиться с бедой - у обеих погибли мужья. Одна из женщин осталась с девятью детьми, пережила сильнейший кризис, но специалисты им помогли.

"Дополнительной поддержкой стал центр дневного пребывания для детей с инвалидностью "Матрешка". Он был запущен в рамках грантового конкурса "Центры новых возможностей". За два года при поддержке института уполномоченных по правам ребенка их работает уже более 30. Помощь получили почти семь тысяч детей. Важно, чтобы такие пространства были в пешей доступности и давали родителям возможность передышки", - сказала Львова-Белова, слова которой приводятся на сайте партии.

Добавляется, что уполномоченный вместе с детьми из детских учреждений посетила музейно-туристический комплекс "Город мастеров".