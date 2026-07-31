Еще 30 участников СВО прошли переподготовку на базе МГИМО, рассказал Лавров

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тридцать участников СВО из 17 регионов РФ прошли программу переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" на базе МГИМО, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы поздравляем с успешным окончанием учебы 30 участников СВО из 17 регионов России", - сказал министр.

Программа профессиональной переподготовки реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ. Как отметил Лавров, поддержку оказывают также Минобороны РФ и фонд "Защитники Отечества". Предыдущий набор слушателей получил дипломы о прохождении программы в марте.