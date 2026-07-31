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Еще 30 участников СВО прошли переподготовку на базе МГИМО, рассказал Лавров - РИА Новости, 31.07.2026
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11:39 31.07.2026
Еще 30 участников СВО прошли переподготовку на базе МГИМО, рассказал Лавров

Лавров: 30 участников СВО из 17 регионов прошли переподготовку на базе МГИМО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тридцать участников СВО из 17 регионов прошли программу переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" на базе МГИМО.
  • Церемония вручения дипломов ветеранам СВО, закончившим программу, состоялась в Москве при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД, Минобороны и фонда "Защитники Отечества".
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Тридцать участников СВО из 17 регионов РФ прошли программу переподготовки "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий" на базе МГИМО, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В пятницу в Москве состоялась церемония вручения дипломов ветеранам СВО, закончившим эту программу. Лавров в своем послании им отметил, что дипломы получает уже четвертый набор слушателей в рамках этого проекта.
"Мы поздравляем с успешным окончанием учебы 30 участников СВО из 17 регионов России", - сказал министр.
Программа профессиональной переподготовки реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ. Как отметил Лавров, поддержку оказывают также Минобороны РФ и фонд "Защитники Отечества". Предыдущий набор слушателей получил дипломы о прохождении программы в марте.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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