Лантратова проконтролирует оформление выплат участнику СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова возьмет под контроль ситуацию с оформлением выплат участнику СВО, который получил тяжелую травму.

Военнослужащий из Волгоградской области и его семья оказались в непростой ситуации из-за задержки выплат.

Лантратова направила обращение в Минобороны России с просьбой провести проверку и ускорить оформление документов для назначения выплат.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что возьмет под контроль ситуацию с оформлением единовременных и страховых выплат участнику СВО, который получил тяжелую травму в ходе боевых действий.

Федеральный омбудсмен рассказала, что военнослужащий из Волгоградской области и его семья оказались в непростой ситуации.

"В ходе СВО мужчина получил тяжелую травму и уже более семи месяцев находится на лечении, однако до настоящего времени не может получить положенные единовременные и страховые выплаты", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

По ее словам, сложность возникла из-за того, что военно-врачебная комиссия первоначально указала причиной увечья "общее заболевание", а необходимые документы об обстоятельствах получения травмы своевременно не поступили в госпиталь.