Лантратова проконтролирует оформление выплат участнику СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова возьмет под контроль ситуацию с оформлением выплат участнику СВО, который получил тяжелую травму.
- Военнослужащий из Волгоградской области и его семья оказались в непростой ситуации из-за задержки выплат.
- Лантратова направила обращение в Минобороны России с просьбой провести проверку и ускорить оформление документов для назначения выплат.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что возьмет под контроль ситуацию с оформлением единовременных и страховых выплат участнику СВО, который получил тяжелую травму в ходе боевых действий.
Федеральный омбудсмен рассказала, что военнослужащий из Волгоградской области и его семья оказались в непростой ситуации.
"В ходе СВО мужчина получил тяжелую травму и уже более семи месяцев находится на лечении, однако до настоящего времени не может получить положенные единовременные и страховые выплаты", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, сложность возникла из-за того, что военно-врачебная комиссия первоначально указала причиной увечья "общее заболевание", а необходимые документы об обстоятельствах получения травмы своевременно не поступили в госпиталь.
"Направила обращение в Минобороны России с просьбой провести проверку и ускорить оформление документов, необходимых для назначения всех выплат. Совместно с уполномоченным по правам человека в Волгоградской области Валерием Ростовщиковым и государственным фондом "Защитники Отечества" взяли ситуацию на контроль", - добавила Лантратова.