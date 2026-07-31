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В Тверской области нашли тело пропавшего преподавателя МГУ - РИА Новости, 31.07.2026
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20:56 31.07.2026 (обновлено: 22:10 31.07.2026)
В Тверской области нашли тело пропавшего преподавателя МГУ

В Тверской области в лесополосе нашли тело пропавшего преподавателя МГУ Кржевова

© Фото : Философский факультет МГУ имени М.В.ЛомоносоваДоцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов
Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пропавшего преподавателя МГУ Кржевова нашли мертвым в Тверской области.
  • Тело обнаружили в лесополосе без видимых признаков насилия.
  • Причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
КУРСК, 31 июл — РИА Новости. Пропавшего преподавателя МГУ Владимира Кржевова нашли мертвым в Тверской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
«

"Тело без видимых признаков насильственной смерти обнаружено в лесополосе", — рассказали там.

Как отмечается, оно принадлежит мужчине 1949 года рождения, который ушел из гостиницы в деревне Новые Ельцы Осташковского муниципального округа. Это совпадает с данными Кржевова.
Заслуженный преподаватель МГУ, доцент философского факультета пропал на озере Селигер 26 июля. Он отдыхал в отеле вместе с сыном и внуком. О пропаже сообщил исполняющий обязанности декана Алексей Козырев. По его словам, утром Кржевов вышел с пакетом, судя по камерам видеонаблюдения, чтобы пойти искупаться.
После этого в регионе развернули масштабные поиски с применением тепловизоров и коптеров, а также возбудили уголовное дело о безвестном исчезновении пожилого мужчины. Ранее сегодня некоторые Telegram-каналы сообщили, что он утонул, однако в университете опровергли эту информацию со ссылкой на сына погибшего.
Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
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