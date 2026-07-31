В Тверской области нашли тело пропавшего преподавателя МГУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пропавшего преподавателя МГУ Кржевова нашли мертвым в Тверской области.
- Тело обнаружили в лесополосе без видимых признаков насилия.
- Причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.
КУРСК, 31 июл — РИА Новости. Пропавшего преподавателя МГУ Владимира Кржевова нашли мертвым в Тверской области, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
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"Тело без видимых признаков насильственной смерти обнаружено в лесополосе", — рассказали там.
Как отмечается, оно принадлежит мужчине 1949 года рождения, который ушел из гостиницы в деревне Новые Ельцы Осташковского муниципального округа. Это совпадает с данными Кржевова.
Заслуженный преподаватель МГУ, доцент философского факультета пропал на озере Селигер 26 июля. Он отдыхал в отеле вместе с сыном и внуком. О пропаже сообщил исполняющий обязанности декана Алексей Козырев. По его словам, утром Кржевов вышел с пакетом, судя по камерам видеонаблюдения, чтобы пойти искупаться.
После этого в регионе развернули масштабные поиски с применением тепловизоров и коптеров, а также возбудили уголовное дело о безвестном исчезновении пожилого мужчины. Ранее сегодня некоторые Telegram-каналы сообщили, что он утонул, однако в университете опровергли эту информацию со ссылкой на сына погибшего.
Следственные органы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего. Точную причину смерти установят после судебно-медицинской экспертизы.