В Тверской области нашли тело пропавшего преподавателя МГУ

После этого в регионе развернули масштабные поиски с применением тепловизоров и коптеров, а также возбудили уголовное дело о безвестном исчезновении пожилого мужчины. Ранее сегодня некоторые Telegram-каналы сообщили, что он утонул, однако в университете опровергли эту информацию со ссылкой на сына погибшего.