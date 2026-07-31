Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в Тверской области преподавателя МГУ ищет "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 31.07.2026 (обновлено: 15:35 31.07.2026)
Пропавшего в Тверской области преподавателя МГУ ищет "ЛизаАлерт"

РИА Новости: "ЛизаАлерт" ищет доцента Владимира Кржевова в лесу Тверской области

© Фото : Философский факультет МГУ имени М.В.ЛомоносоваДоцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов
Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова
Доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» ищет доцента философского факультета МГУ Владимира Кржевова, который пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля.
  • В поисках участвуют два отряда: «ЛизаАлерт» и «Сова», применяются различные методы, включая работу с беспилотниками, кинологами и анализ снимков.
  • Поиски продолжаются уже шестые сутки, добровольцы просмотрели как минимум 33 километра, но пока не все треки отработаны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" ищет заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова, доцента философского факультета Владимира Кржевова в лесу Тверской области, аварийно-спасательные службы работают на воде, рассказали РИА Новости в пресс-службе отряда.
В пятницу исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев сообщил РИА Новости, что Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Спасатели нашли пропавшую в лесу на Сахалине пенсионерку
Вчера, 06:07
«
"Данная заявка у нас в работе. На данный момент отсмотрено большое количество камер, то есть определенный маршрут направления движения. У нас проходят поисково-спасательные работы в лесном массиве, также аварийно-спасательные службы работают на воде, (используем - ред.) прочес, работу на отклик", - рассказали в пресс-службе отряда.
В объединении отметили, что идут уже шестые сутки пропажи Кржевова, на месте поисков совместно работают два поисково-спасательных отряда: "ЛизаАлерт" и "Сова".
"У нас задействовано достаточно большое количество направлений: беспилотная авиация работает, группа просмотра и анализа снимков, работают кинологи, оперативные картографы, координаторы, информационные координаторы, поисковики", - добавили в "ЛизаАлерт".
В отряде уточнили, что на данный момент поиски продолжаются, и отработаны не все треки, но добровольцы просмотрели уже как минимум 33 километра.
"У нас сейчас на месте немного людей, потому что мы друг друга сменяем. Ожидаем прибытия новых добровольцев. Автономные группы работали 29, 30 июля. 11 человек отрабатывали задачи", - подчеркнули в "ЛизаАлерт".
Владимиру Кржевову 77 лет, он заслуженный преподаватель Московского университета, читает курсы по философии истории и философии права.
Горожанка на прогулке в парке Тёплый стан в районе Коньково в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Люди чаще всего теряются в городе, а не в лесу, рассказали в "ЛизаАлерт"
16 ноября 2025, 04:48
 
ПроисшествияАлексей КозыревМГУ имени М. В. ЛомоносоваТверская областьСелигерПоисковый отряд "Лиза Алерт"Владимир Кржевов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала