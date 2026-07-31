Пропавшего в Тверской области преподавателя МГУ ищет "ЛизаАлерт"

Краткий пересказ от РИА ИИ Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» ищет доцента философского факультета МГУ Владимира Кржевова, который пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля.

В поисках участвуют два отряда: «ЛизаАлерт» и «Сова», применяются различные методы, включая работу с беспилотниками, кинологами и анализ снимков.

Поиски продолжаются уже шестые сутки, добровольцы просмотрели как минимум 33 километра, но пока не все треки отработаны.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" ищет заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова, доцента философского факультета Владимира Кржевова в лесу Тверской области, аварийно-спасательные службы работают на воде, рассказали РИА Новости в пресс-службе отряда.

В пятницу исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев сообщил РИА Новости, что Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля.

« "Данная заявка у нас в работе. На данный момент отсмотрено большое количество камер, то есть определенный маршрут направления движения. У нас проходят поисково-спасательные работы в лесном массиве, также аварийно-спасательные службы работают на воде, (используем - ред.) прочес, работу на отклик", - рассказали в пресс-службе отряда.

В объединении отметили, что идут уже шестые сутки пропажи Кржевова, на месте поисков совместно работают два поисково-спасательных отряда: "ЛизаАлерт" и "Сова".

"У нас задействовано достаточно большое количество направлений: беспилотная авиация работает, группа просмотра и анализа снимков, работают кинологи, оперативные картографы, координаторы, информационные координаторы, поисковики", - добавили в "ЛизаАлерт".

В отряде уточнили, что на данный момент поиски продолжаются, и отработаны не все треки, но добровольцы просмотрели уже как минимум 33 километра.

"У нас сейчас на месте немного людей, потому что мы друг друга сменяем. Ожидаем прибытия новых добровольцев. Автономные группы работали 29, 30 июля. 11 человек отрабатывали задачи", - подчеркнули в "ЛизаАлерт".