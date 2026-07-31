На Селигере пропал доцент философского факультета МГУ

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"Владимир Сергеевич Кржевов, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета, пропал 26 июля на Селигере. Они отдыхали в отеле вместе с сыном и внуком. Утром он вышел из гостиницы с пакетом, судя по камерам видеонаблюдения, возможно, хотел пойти искупаться, может быть, отправился в лес. К сожалению, с тех пор он в гостиницу не возвращался. Сын там находится и занимается поисковыми работами", - сказал Козырев.