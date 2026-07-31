На Селигере пропал доцент философского факультета МГУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент философского факультета Владимир Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля.
- О случившемся было доложено ректору вуза Виктору Садовничему, который обратился с письмом к врио губернатора Тверской области Виталию Королеву.
- Ведется масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Заслуженный преподаватель МГУ имени М. В. Ломоносова, доцент философского факультета Владимир Кржевов пропал на озере Селигер в Тверской области 26 июля, в регионе ведутся поисковые работы, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности декана философского факультета МГУ Алексей Козырев.
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"Владимир Сергеевич Кржевов, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета, пропал 26 июля на Селигере. Они отдыхали в отеле вместе с сыном и внуком. Утром он вышел из гостиницы с пакетом, судя по камерам видеонаблюдения, возможно, хотел пойти искупаться, может быть, отправился в лес. К сожалению, с тех пор он в гостиницу не возвращался. Сын там находится и занимается поисковыми работами", - сказал Козырев.
Он подчеркнул, что о случившемся было доложено ректору вуза Виктору Садовничему, который обратился с письмом к врио губернатора Тверской области Виталию Королеву. Губернатор, в свою очередь, написал резолюцию по оказанию всевозможной поддержки. Сейчас ведется масштабная поисковая работа с применением тепловизоров и коптеров.
Козырев отметил, что Владимиру Кржевову 77 лет, он заслуженный преподаватель Московского университета, читает курсы по философии истории и философии права.
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