Коррупционный скандал на Украине не затих, считает политолог

По словам эксперта, коррупционный скандал станет приобретать новые формы, в нем будут появляться новые фигуранты, а обвинение может быть предъявлено даже супруге Зеленского. "Я даже не исключаю того, что в какой-то момент обвинение может быть предъявлено если и не Зеленскому, то его супруге, которая не обладает ни каким бы то ни было официальным статусом в рамках украинского правового поля, ни уж тем более иммунитетом", - подчеркнул Мезюхо.