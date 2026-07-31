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Коррупционный скандал на Украине не затих, считает политолог - РИА Новости, 31.07.2026
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12:23 31.07.2026
Коррупционный скандал на Украине не затих, считает политолог

Мезюхо: коррупционный скандал на Украине актуализируется перед выборами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Иван Мезюхо считает, что коррупционный скандал на Украине не затих и актуализируется перед выборами.
  • Мезюхо не исключает, что обвинения могут быть предъявлены супруге Зеленского.
  • Развитие коррупционного дела, по мнению политолога, будет зависеть от отношений между Зеленским и Дональдом Трампом, так как американская администрация имеет рычаги влияния на антикоррупционные органы Украины.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине актуализируется перед выборами, потому говорить о его затихании преждевременно, считает политолог Иван Мезюхо.
"Нельзя говорить о том, что коррупционный скандал на Украине затих. В любом случае, его актуализация произойдет по мере того, как страна готовится к президентской избирательной кампании", - сказал Мезюхо в беседе с "Лентой.Ru".
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По словам эксперта, коррупционный скандал станет приобретать новые формы, в нем будут появляться новые фигуранты, а обвинение может быть предъявлено даже супруге Зеленского. "Я даже не исключаю того, что в какой-то момент обвинение может быть предъявлено если и не Зеленскому, то его супруге, которая не обладает ни каким бы то ни было официальным статусом в рамках украинского правового поля, ни уж тем более иммунитетом", - подчеркнул Мезюхо.
Политолог отметил, что во многом развитие этого дела будет зависеть от развития отношений Зеленского и Дональда Трампа, потому что "администрация американского президента, конечно же, имеет рычаги влияния на так называемые антикоррупционные органы: НАБУ, САП и антикоррупционный суд".
В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе соратнику Зеленского, бизнесмену Тимуру Миндичу. Сейчас бизнесмен находится в Израиле.
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