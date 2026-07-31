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В "Краснодаре" назвали сроки возвращения Кордобы в клуб - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
14:41 31.07.2026 (обновлено: 14:47 31.07.2026)
В "Краснодаре" назвали сроки возвращения Кордобы в клуб

Тренер "Краснодара" Мусаев заявил, что Кордоба вернется в клуб до 10 августа

© AP Photo / Fernando VergaraФорвард сборной Колумбии и "Краснодара" Джон Кордоба
Форвард сборной Колумбии и Краснодара Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Форвард сборной Колумбии и "Краснодара" Джон Кордоба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба получил разрыв приводящей мышцы левой ноги и был заменен на 8-й минуте матча сборной Колумбии против Ганы.
  • Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что Кордоба вернется в расположение клуба до 10 августа после восстановления от травмы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что восстанавливающийся после мышечной травмы нападающий команды Джон Кордоба вернется в расположение футбольного клуба до 10 августа.
В ночь на 4 июля сборная Колумбии обыграла команду Ганы и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Кордоба вышел в стартовом составе, но получил травму и был заменен на 8-й минуте. Позднее стало известно, что форвард получил разрыв приводящей мышцы левой ноги.
"Кордоба проходит в Барселоне восстановление. Делает все, чтобы вернуться после травмы. С 1 по 10 августа он вернется в "Краснодар", пройдет тесты", - заявил Мусаев на пресс-конференции, видео которой было опубликовано на YouTube-канале "Краснодара".
Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в 2021 году из немецкой "Герты". В составе команды выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25, в ноябре стал лучшим бомбардиром в истории "быков". По итогам минувшего сезона был признан лучшим игроком и нападающим чемпионата во второй раз подряд.
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ФутболДжон КордобаКраснодарКолумбияМурад Мусаев
 
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