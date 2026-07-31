В "Краснодаре" назвали сроки возвращения Кордобы в клуб

"Кордоба проходит в Барселоне восстановление. Делает все, чтобы вернуться после травмы. С 1 по 10 августа он вернется в "Краснодар", пройдет тесты", - заявил Мусаев на пресс-конференции, видео которой было опубликовано на YouTube-канале "Краснодара".

Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в 2021 году из немецкой "Герты". В составе команды выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25, в ноябре стал лучшим бомбардиром в истории "быков". По итогам минувшего сезона был признан лучшим игроком и нападающим чемпионата во второй раз подряд.