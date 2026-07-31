ВСУ бьют дронами по мирному населению Константиновки, рассказал боец

"Противник целенаправленно отрабатывает с помощью FPV-дронов по строениям, зданиям с целью их разрушения и с целью уничтожения мирного населения. Но насколько это возможно, мы стараемся максимально быстро вывести мирных граждан", - сказал командир на видео Минобороны РФ о работе подразделения в Константиновке.