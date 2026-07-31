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ВСУ бьют дронами по мирному населению Константиновки, рассказал боец - РИА Новости, 31.07.2026
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13:12 31.07.2026
ВСУ бьют дронами по мирному населению Константиновки, рассказал боец

Куба: ВСУ целенаправленно бьют дронами по мирному населению Константиновки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командир штурмового взвода 10-го танкового полка «Южной» группировки войск заявил, что ВСУ целенаправленно бьют дронами по зданиям Константиновки для уничтожения мирного населения.
  • Константиновка в ДНР была освобождена российскими войсками 3 июля.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ целенаправленно бьют дронами по зданиям Константиновки для уничтожения мирного населения города, заявил командир штурмового взвода 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Куба.
Константиновка в ДНР была освобождена российскими войсками 3 июля.
"Противник целенаправленно отрабатывает с помощью FPV-дронов по строениям, зданиям с целью их разрушения и с целью уничтожения мирного населения. Но насколько это возможно, мы стараемся максимально быстро вывести мирных граждан", - сказал командир на видео Минобороны РФ о работе подразделения в Константиновке.
По его словам, российские бойцы доставляют дронами воду и еду мирным жителям, которых пока нельзя эвакуировать.
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