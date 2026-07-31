Краткий пересказ от РИА ИИ
- Командир штурмового взвода 10-го танкового полка «Южной» группировки войск заявил, что ВСУ целенаправленно бьют дронами по зданиям Константиновки для уничтожения мирного населения.
- Константиновка в ДНР была освобождена российскими войсками 3 июля.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ целенаправленно бьют дронами по зданиям Константиновки для уничтожения мирного населения города, заявил командир штурмового взвода 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Куба.
Константиновка в ДНР была освобождена российскими войсками 3 июля.
"Противник целенаправленно отрабатывает с помощью FPV-дронов по строениям, зданиям с целью их разрушения и с целью уничтожения мирного населения. Но насколько это возможно, мы стараемся максимально быстро вывести мирных граждан", - сказал командир на видео Минобороны РФ о работе подразделения в Константиновке.
По его словам, российские бойцы доставляют дронами воду и еду мирным жителям, которых пока нельзя эвакуировать.