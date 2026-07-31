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Кондратьев: валовый сбор зерна превысил 9 млн тонн при уборке 80% полей - РИА Новости, 31.07.2026
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Краснодарский край
 
08:20 31.07.2026
Кондратьев: валовый сбор зерна превысил 9 млн тонн при уборке 80% полей

Кондратьев: валовый сбор зерна превысил 9 млн тонн при уборке 80% полей Кубани

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Валовый сбор зерна превысил 9 миллионов тонн при уборке 80% полей Кубани, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком.
"Обеспеченность топливом позволяет нам не снижать темпы уборки урожая. Наша сельхозтехника не простаивает – уже убрано более 80% полей, а валовый сбор зерна превышает 9 миллионов тонн", - сказал Кондратьев.
Губернатор поблагодарил Новака за поддержку в ключевых вопросах, в том числе за помощь в увеличении ежемесячной квоты поставок топлива для аграриев Кубани.
Кондратьев отметил, что важно сохранять стабильность поставок топлива в Краснодарский край, в том числе в период осенней посевной кампании.
"Не менее важно, чтобы наши сельхозтоваропроизводители могли своевременно, без задержек доставлять свою продукцию до торговых сетей, логистических комплексов… Рассчитываю на вашу поддержку", - добавил Кондратьев.
Глава Кубани подчеркнул, что решение правительства уже стабилизировало ситуацию с топливом: в крае вторую неделю снижается число закрытых заправочных станций.
"Снабжение региона топливом идет в штатном режиме", - резюмировал Кондратьев.
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Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияАлександр НовакВениамин Кондратьев
 
 
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