Кондратьев: валовый сбор зерна превысил 9 млн тонн при уборке 80% полей

КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Валовый сбор зерна превысил 9 миллионов тонн при уборке 80% полей Кубани, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Обеспеченность топливом позволяет нам не снижать темпы уборки урожая. Наша сельхозтехника не простаивает – уже убрано более 80% полей, а валовый сбор зерна превышает 9 миллионов тонн", - сказал Кондратьев.

Губернатор поблагодарил Новака за поддержку в ключевых вопросах, в том числе за помощь в увеличении ежемесячной квоты поставок топлива для аграриев Кубани.

Кондратьев отметил, что важно сохранять стабильность поставок топлива в Краснодарский край, в том числе в период осенней посевной кампании.

"Не менее важно, чтобы наши сельхозтоваропроизводители могли своевременно, без задержек доставлять свою продукцию до торговых сетей, логистических комплексов… Рассчитываю на вашу поддержку", - добавил Кондратьев.

Глава Кубани подчеркнул, что решение правительства уже стабилизировало ситуацию с топливом: в крае вторую неделю снижается число закрытых заправочных станций.