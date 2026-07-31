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Представители Аль-Хелаифи сделали заявление о его президентских амбициях - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
23:15 31.07.2026
Представители Аль-Хелаифи сделали заявление о его президентских амбициях

Глава "ПСЖ" Аль-Хелаифи не планирует баллотироваться на пост главы ФИФА

© Фото : сайт "ПСЖ"Президент "ПСЖ" Нассер аль-Хелаифи
Президент ПСЖ Нассер аль-Хелаифи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : сайт "ПСЖ"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи не собирается баллотироваться на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА).
  • Издание Politico сообщило, что ряд европейских ассоциаций выразили готовность поддержать Аль-Хелаифи, если он составит конкуренцию Инфантино на выборах президента ФИФА.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи не собирается баллотироваться на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили представители катарского бизнесмена.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Издание Politico сообщило, что ряд европейских ассоциаций выразили готовность поддержать Аль-Хелаифи, если он составит конкуренцию Инфантино на выборах президента ФИФА.
"Господин Аль-Хелаифи не имеет абсолютно никаких амбиций, намерений и интереса к этому посту в ФИФА и к этой шумихе в СМИ. Напротив, он продолжит тихо и конструктивно поддерживать все институты мирового и европейского футбола", - заявили представители главы "ПСЖ" изданию L'Equipe.
Аль-Хелаифи 52 года. Он занимает пост президента "Пари Сен-Жермен" с 2011 года и возглавляет компанию Qatar Sports Investments, которой принадлежит французский клуб. В 2021 году Аль-Хелаифи был избран председателем Ассоциации европейских клубов (EFC). Также катарец входит в исполком УЕФА и представляет EFC в совете ФИФА.
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ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)Нассер Аль Хелаифи
 
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