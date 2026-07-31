Представители Аль-Хелаифи сделали заявление о его президентских амбициях

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи не собирается баллотироваться на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА).

Издание Politico сообщило, что ряд европейских ассоциаций выразили готовность поддержать Аль-Хелаифи, если он составит конкуренцию Инфантино на выборах президента ФИФА.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи не собирается баллотироваться на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА), сообщили представители катарского бизнесмена.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Издание Politico сообщило, что ряд европейских ассоциаций выразили готовность поддержать Аль-Хелаифи, если он составит конкуренцию Инфантино на выборах президента ФИФА.

"Господин Аль-Хелаифи не имеет абсолютно никаких амбиций, намерений и интереса к этому посту в ФИФА и к этой шумихе в СМИ. Напротив, он продолжит тихо и конструктивно поддерживать все институты мирового и европейского футбола", - заявили представители главы "ПСЖ" изданию L'Equipe.