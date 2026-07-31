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Врач рассказал, когда впервые нужно посетить кардиолога - РИА Новости, 31.07.2026
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06:09 31.07.2026
Врач рассказал, когда впервые нужно посетить кардиолога

Алексеенко: первый визит к кардиологу рекомендуется совершить при наличии жалоб

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый визит к кардиологу рекомендуется при наличии жалоб, но после 40 лет этого специалиста нужно посещать в рамках диспансеризации ежегодно.
  • С 18 до 40 лет каждый должен знать свой уровень глюкозы, холестерина, эпизодически проходить запись электрокардиографии.
  • К 50 годам рекомендуется прохождение ЭХО-кардиографии, Холтеровского мониторирования ЭКГ, суточного монитора артериального давления и развернутой липидограммы, а к 60 годам — проведение нагрузочных тестов для выявления скрытой коронарной недостаточности.
КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. Первый визит к кардиологу рекомендуется совершить при наличии жалоб, но после 40 лет этого специалиста нужно посещать в рамках диспансеризации ежегодно, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кемеровской области Алексей Алексеенко.
"Все зависит от наличия факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и имеющихся жалоб. При их отсутствии первое посещение кардиолога, вероятно, случится по направлению терапевта по итогам диспансеризации, профосмотров, призывной или иной комиссии. Если есть наследственная предрасположенность, факторы риска, жалобы или патологические изменения в исследованиях, то наблюдение кардиолога может начаться и с младенческого возраста", – сказал врач.
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Доктор уточнил, что с 18 до 40 лет каждый должен знать свой уровень глюкозы, холестерина, эпизодически проходить запись электрокардиографии.
"С 40 лет проходить диспансеризацию нужно ежегодно, получая свежие данные вышеперечисленных показателей, самостоятельно и на приемах врачей контролировать уровень артериального давления, ЧСС, антропометрических и веса", – рассказал Алексеенко.
Кардиолог отметил, что при появлении жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы или патологических лабораторных или инструментальных отклонений перечень обследований может увеличиться.
"К 50 годам обязательно прохождение ЭХО-кардиографии, Холтеровского мониторирования ЭКГ, суточного монитора артериального давления, а также развернутая липидограмма. К 60 годам, даже если нет типичной клиники ишемической болезни сердца, необходимо проведение нагрузочных тестов для выявления скрытой коронарной недостаточности", – подытожил доктор.
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ОбществоКемеровская областьАлексей Алексеенко
 
 
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