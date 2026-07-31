Калинская проиграла Пегуле в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
- Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Пегулы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась победой Пегулы (3-я ракетка мира) над Калинской (20) со счетом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
В полуфинале Пегула сыграет с победительницей матча между россиянками Дианой Шнайдер (18) и Людмилой Самсоновой (70).
Mubadala Citi DC Open
31 июля 2026 • начало в 19:10
Завершен