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Калинская проиграла Пегуле в 1/4 финала турнира в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Теннис
 
21:08 31.07.2026
Калинская проиграла Пегуле в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Калинская проиграла американке Пегуле в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне

© Фото : Пресс-служба WTAРоссийская теннисистка Анна Калинская
Российская теннисистка Анна Калинская - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:5 в пользу Пегулы.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Вашингтоне, призовой фонд которого превышает 1,6 млн долларов.
Встреча завершилась победой Пегулы (3-я ракетка мира) над Калинской (20) со счетом 6:3, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
В полуфинале Пегула сыграет с победительницей матча между россиянками Дианой Шнайдер (18) и Людмилой Самсоновой (70).
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Mubadala Citi DC Open
31 июля 2026 • начало в 19:10
Завершен
Джессика Пегула
2 : 06:37:5
Анна Калинская
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