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Пропавшего в Иваново мальчика нашли живым - РИА Новости, 31.07.2026
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19:07 31.07.2026
Пропавшего в Иваново мальчика нашли живым

В "ЛизаАлерт" сообщили, что пропавшего в Иваново 30 июля мальчика нашли живым

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской областиПоисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд ЛизаАлерт Тульской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тульской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново пропал 11-летний мальчик, его местонахождение было неизвестно с 30 июля.
  • Мальчик найден живым, сообщил региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Пропавший в Иваново мальчик найден живым, сообщил региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Ранее в пятницу поисковый отряд сообщил о том, что в Иваново пропал 11-летний мальчик, его местонахождение было неизвестно с 30 июля. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что ребенок раньше убегал из дома, а в этот раз мог уйти из-за конфликта в семье.
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"Найден, жив!", - говорится в сообщении "ЛизаАлерт" в социальной сети "ВКонтакте" над ориентировкой на поиск ребенка.

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