Пропавшего в Иваново мальчика нашли живым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иваново пропал 11-летний мальчик, его местонахождение было неизвестно с 30 июля.
- Мальчик найден живым, сообщил региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Пропавший в Иваново мальчик найден живым, сообщил региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".
Ранее в пятницу поисковый отряд сообщил о том, что в Иваново пропал 11-летний мальчик, его местонахождение было неизвестно с 30 июля. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что ребенок раньше убегал из дома, а в этот раз мог уйти из-за конфликта в семье.
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"Найден, жив!", - говорится в сообщении "ЛизаАлерт" в социальной сети "ВКонтакте" над ориентировкой на поиск ребенка.
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