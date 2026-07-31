Пропавший в Иваново мальчик ранее убегал из дома

Краткий пересказ от РИА ИИ В Иваново пропал 11-летний мальчик, его местоположение неизвестно с 30 июля.

Ранее мальчик уже убегал из дома, возможной причиной последнего ухода мог стать конфликт в семье.

БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Пропавший в Иваново 11-летний мальчик ранее убегал из дома, возможной причиной его ухода мог стать конфликт в семье, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

В пятницу поисковый отряд "ЛизаАлерт" опубликовал ориентировку на поиск пропавшего в Иваново 11-летнего мальчика, местоположение ребенка неизвестно с 30 июля.

"Мальчик ранее уже убегал из дома. В этот раз возможной причиной ухода мог стать конфликт в семье", - рассказал собеседник агентства.