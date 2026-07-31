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Пропавший в Иваново мальчик ранее убегал из дома - РИА Новости, 31.07.2026
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09:54 31.07.2026
Пропавший в Иваново мальчик ранее убегал из дома

Пропавший в Иваново 11-летний мальчик ранее убегал из дома

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иваново пропал 11-летний мальчик, его местоположение неизвестно с 30 июля.
  • Ранее мальчик уже убегал из дома, возможной причиной последнего ухода мог стать конфликт в семье.
БРЯНСК, 31 июл – РИА Новости. Пропавший в Иваново 11-летний мальчик ранее убегал из дома, возможной причиной его ухода мог стать конфликт в семье, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу поисковый отряд "ЛизаАлерт" опубликовал ориентировку на поиск пропавшего в Иваново 11-летнего мальчика, местоположение ребенка неизвестно с 30 июля.
"Мальчик ранее уже убегал из дома. В этот раз возможной причиной ухода мог стать конфликт в семье", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, семья ребенка в целом благополучная.
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