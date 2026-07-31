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Один из руководителей ФИФА обвинил Инфантино в обмане - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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Футбол
 
20:44 31.07.2026
Один из руководителей ФИФА обвинил Инфантино в обмане

Один из директоров ФИФА обличил Инфантино в вопросе коммерческого проекта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур обвинил главу организации Джанни Инфантино в обмане сотрудников.
  • УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, а КОНКАКАФ выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот.
  • Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро покинул свой пост в знак протеста против проекта.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главный операционный директор Международной федерации футбола (ФИФА) Кевин Ламур обвинил главу организации Джанни Инфантино в обмане сотрудников и призвал не допустить реализации предлагаемого коммерческого проекта.
Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот. В пятницу старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро покинул свой пост в знак протеста против проекта.
В своем комментарии для агентства Ассошиэйтед Пресс Ламур, который занимает свою должность с 2024 года, а с 2007 года работал в УЕФА, заявил, что сотрудники организации "были обмануты" из-за отсутствия открытости Инфантино при планировании схемы с привлечением частных инвесторов и что они "заслуживают лучшего, нежели презрение и запугивание".
"Это проект одного человека. Он не просто не должен быть реализован, пришло время, чтобы лидеры футбольного мира задали себе необходимые вопросы и приняли правильные решения", - цитирует Ламура агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ламур не подал в отставку, но заявил, что должен быть честен с коллегами. "Если это будет означать, что я потеряю работу, пусть будет так. Я пойму и приму это решение. По крайней мере, сегодня ночью я буду спать спокойно", - добавил чиновник, имеющий гражданство Франции и Швейцарии.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Глава ФИФА снова спровоцировал скандал. А в УЕФА готовы бойкотировать ЧМ!
31 июля, 19:25
 
ФутболДжанни ИнфантиноМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
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