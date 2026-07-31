Один из руководителей ФИФА обвинил Инфантино в обмане

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур обвинил главу организации Джанни Инфантино в обмане сотрудников.

УЕФА объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА, а КОНКАКАФ выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот.

Старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро покинул свой пост в знак протеста против проекта.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Главный операционный директор Международной федерации футбола (ФИФА) Кевин Ламур обвинил главу организации Джанни Инфантино в обмане сотрудников и призвал не допустить реализации предлагаемого коммерческого проекта.

Во вторник ФИФА сообщила о намерении привлечь 4,2 млрд долларов, продав частным инвесторам около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации, в том числе на чемпионаты мира. СМИ сообщали, что акции может приобрести фонд Джошуа Кушнера - брата Джареда Кушнера , зятя президента США Дональда Трампа. В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о бойкоте всеми членами союза турниров ФИФА. Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) выступила против проекта ФИФА, но не поддержала бойкот. В пятницу старший советник президента ФИФА Карлос Кордейро покинул свой пост в знак протеста против проекта.

В своем комментарии для агентства Ассошиэйтед Пресс Ламур, который занимает свою должность с 2024 года, а с 2007 года работал в УЕФА, заявил, что сотрудники организации "были обмануты" из-за отсутствия открытости Инфантино при планировании схемы с привлечением частных инвесторов и что они "заслуживают лучшего, нежели презрение и запугивание".

"Это проект одного человека. Он не просто не должен быть реализован, пришло время, чтобы лидеры футбольного мира задали себе необходимые вопросы и приняли правильные решения", - цитирует Ламура агентство Ассошиэйтед Пресс.