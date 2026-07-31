Двенадцать машин с гуманитарным грузом отправились из Кирова к бойцам СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Девяносто девятый гуманитарный конвой в составе 12 автомобилей отправили из Кировской области на передовую бойцам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В 12 автомобилях кировским военнослужащим отправлены 4 новых квадрокоптера, комплектующие и расходные материалы для них, средства связи, электрогенераторы, два мотоцикла, бензин и горюче-смазочные материалы, а также медикаменты", - говорится в сообщении.

Губернатор Кировской области Александр Соколов во время отправки гуманитарного конвоя поблагодарил всех, кто помог в сборе помощи бойцам – благотворительный фонд "За Вятку", "Союз десантников", органы власти Кировской области, предприятия и жителей региона.

"Как всегда, всем миром собрали гуманитарный конвой для наших ребят, которые сейчас воюют на специальной военной операции. 12 единиц техники, машин, которые повезут большое количество собранных кировчанами — нашими организациями, предприятиями — очень важных вещей и технических изделий. Конвою предстоит преодолеть тысячи километров. Удачи нашим водителям, которые не первый раз доставляют такой важный груз", — цитирует пресс-служба слова Соколова.