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Двенадцать машин с гуманитарным грузом отправились из Кирова к бойцам СВО - РИА Новости, 31.07.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
16:41 31.07.2026
Двенадцать машин с гуманитарным грузом отправились из Кирова к бойцам СВО

Двенадцать машин с гуманитарным грузом отправились из Кирова в зону спецоперации

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Девяносто девятый гуманитарный конвой в составе 12 автомобилей отправили из Кировской области на передовую бойцам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В 12 автомобилях кировским военнослужащим отправлены 4 новых квадрокоптера, комплектующие и расходные материалы для них, средства связи, электрогенераторы, два мотоцикла, бензин и горюче-смазочные материалы, а также медикаменты", - говорится в сообщении.
Губернатор Кировской области Александр Соколов во время отправки гуманитарного конвоя поблагодарил всех, кто помог в сборе помощи бойцам – благотворительный фонд "За Вятку", "Союз десантников", органы власти Кировской области, предприятия и жителей региона.
"Как всегда, всем миром собрали гуманитарный конвой для наших ребят, которые сейчас воюют на специальной военной операции. 12 единиц техники, машин, которые повезут большое количество собранных кировчанами — нашими организациями, предприятиями — очень важных вещей и технических изделий. Конвою предстоит преодолеть тысячи километров. Удачи нашим водителям, которые не первый раз доставляют такой важный груз", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
Он отметил, что в отправке гуманитарного груза участвуют представители разных партий независимо от политических, общественных и экономических интересов. "Такие события объединяют нас вокруг общей задачи — долгожданной победы. Победим вместе", - подчеркнул глава региона.
 
Кировская областьАлександр СоколовКировСВО
 
 
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