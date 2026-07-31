Головин забил за "Монако" в контрольном матче

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Футболисты "Монако" сыграли вничью с бельгийским клубом "Серкль Брюгге" в контрольном матче.

Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Александр Головин (43-я минута) и Парис Бруннер (90). У "Серкль Брюгге" отличились Стив Нгура (16) и Вали Конате (39).