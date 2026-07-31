Головин забил за "Монако" в контрольном матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты «Монако» сыграли вничью с бельгийским клубом «Серкль Брюгге» в контрольном матче, который прошел в Монако, со счетом 2:2.
- 25 июля «Монако» в гостях уступил лиссабонскому «Спортингу» со счетом 0:2 и проведет следующий товарищеский матч 9 августа против «Ливерпуля».
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Футболисты "Монако" сыграли вничью с бельгийским клубом "Серкль Брюгге" в контрольном матче.
Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Александр Головин (43-я минута) и Парис Бруннер (90). У "Серкль Брюгге" отличились Стив Нгура (16) и Вали Конате (39).
25 июля "Монако" в гостях уступил лиссабонскому "Спортингу" со счетом 0:2. Следующий товарищеский матч команда проведет 9 августа против "Ливерпуля".