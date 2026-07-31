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Европа опять устроила пакость России. Хорваты запретили наш флаг и гимн - РИА Новости Спорт, 31.07.2026
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19:20 31.07.2026
Европа опять устроила пакость России. Хорваты запретили наш флаг и гимн

В Хорватии запретили российским гимнастам выступать с флагом и гимном на ЧЕ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОлимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения
Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Российские спортсмены не будут иметь возможность воспользоваться своим законным правом на национальную символику на предстоящем чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Всему виной власти Хорватии, которые попросту наплевали на все решения касаемо использования флага и гимна, устроив очередную грязную провокацию против наших атлетов.

Нагадили и не постеснялись

Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) в январе 2024 года разрешила россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, а вот Европейский гимнастический союз (European Gymnastics) сделал тоже самое лишь в ноябре 2025 года. Зато несколько месяцев назад обе организации отменили все ограничения в отношении наших атлетов. Оставался лишь нюанс со стороны European Gymnastics, но и там на Ассамблее ратифицировали участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с флагом и гимном.
Казалось бы, на этом история с санкциями должна была закончиться. Сборная России, в частности, готовилась поехать в Загреб на чемпионат Европы по спортивной гимнастике уже со всеми полагающимися национальными атрибутами. Однако в Хорватии решили нагадить нашим ребятам. Там взяли и запретили использование российской символике на турнире. Решение было принято министерством туризма и спорта страны, о чем сообщил официальный сайт European Gymnastics.
Хорваты воспользовались одним из пунктов в правилах. Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок. Самих спортсменов точно должны допустить, однако демонстрировать государственную символику будет запрещено, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.
Очевидно, право на проведение этого чемпионата Европы Загреб получил задолго до 28 июля, так что формально там нашли эту лазейку и не стали отказывать себе в удовольствии совершить подлый поступок в отношении российских гимнастов. В European Gymnastics также подтвердили, что "хорватское правительство приняло решение применить все меры, касающиеся запрета на использование национальных флагов, гимнов, государственных символов и национальных идентификаторов России и Белоруссии во время этого чемпионата Европы".
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Чем ответит Россия?

То есть, там даже не стеснялись того, что натворили. Это уже не первый такой большой скандал. Ранее этим летом наша сборная по художественной гимнастике вообще отказалась от участия в Кубке вызова в Румынии из-за таких же запретов на флаг и гимн. Тогда мэр города Клуж-Напоки Эмиль Бок сообщил, что российские спортсменки не получат возможность использовать национальную атрибутику на турнире.
Сейчас же случай еще более резонансный, потому что он произошел уже после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии всех санкций с россиян и после восстановления членства Олимпийского комитета страны (ОКР). И уж тем более действия хорватских властей вызывают недоумение в контексте ратификации участия наших атлетов с флагом и гимном со стороны European Gymnastics. То есть, даже крупная европейская организации приняла решение в пользу России, но властям Хорватии этого оказалось мало.
Пока не очень понятно, будут ли какие-то ответные действия от сборной страны и Федерации гимнастики России. Кубок вызова в Румынии в похожей ситуации закончился бойкотом, однако сейчас турнир еще крупнее, и он может повлиять на дальнейшие квоты для других соревнований. Да и до Олимпиады в Лос-Анджелесе остается на самом деле не так много времени, два года пролетят очень быстро. Очень не хочется, чтобы российские спортсмены страдали от отсутствия здравого смысла у чиновников одной европейской страны.
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Олимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)ХорватияЗагребСпортивная гимнастикаАвторы РИА Новости Спорт
 
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