Краткий пересказ от РИА ИИ Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы 2026 года по спортивной гимнастике в Загребе с национальным флагом и гимном по решению министерства туризма и спорта Хорватии.

Ассамблея European Gymnastics ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой в соответствии с решениями Международной федерации гимнастики.

Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок: атлетов допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы 2026 года по спортивной гимнастике в Загребе с национальными флагом и гимном по решению министерства туризма и спорта Хорватии, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Ассамблея European Gymnastics во вторник ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Отмечалось, что для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.

В пятницу European Gymnastics подтвердил, что "хорватское правительство приняло решение применить все меры, касающиеся запрета на использование национальных флагов, гимнов, государственных символов и национальных идентификаторов России и Белоруссии во время этого чемпионата Европы".