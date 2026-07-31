Власти Хорватии запретили флаг и гимн России на ЧЕ по спортивной гимнастике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы 2026 года по спортивной гимнастике в Загребе с национальным флагом и гимном по решению министерства туризма и спорта Хорватии.
- Ассамблея European Gymnastics ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой в соответствии с решениями Международной федерации гимнастики.
- Для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок: атлетов допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате Европы 2026 года по спортивной гимнастике в Загребе с национальными флагом и гимном по решению министерства туризма и спорта Хорватии, сообщается на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).
Ассамблея European Gymnastics во вторник ратифицировала участие российских спортсменов в европейских соревнованиях с национальной символикой. Таким образом, правила привели в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики (World Gymnastics). Отмечалось, что для соревнований, права на проведение которых были предоставлены до 28 июля 2026 года, может применяться переходный порядок: атлетов точно допустят, но демонстрировать государственную символику будет нельзя, если это запрещают закон или обязательные требования принимающей страны.
В пятницу European Gymnastics подтвердил, что "хорватское правительство приняло решение применить все меры, касающиеся запрета на использование национальных флагов, гимнов, государственных символов и национальных идентификаторов России и Белоруссии во время этого чемпионата Европы".
Чемпионат Европы пройдет в Загребе с 13 по 23 августа.