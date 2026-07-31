Германия призвала Испанию вернуть контроль над ситуацией в Сеуте

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство иностранных дел Германии призвало Испанию восстановить полный контроль над ситуацией в Сеуте после массового незаконного пересечения границы мигрантами.

По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте.

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обсудил ситуацию с коллегами из Испании, Марокко и стран Евросоюза.

БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии призвало Испанию как можно скорее восстановить полный контроль над ситуацией в Сеуте после массового незаконного пересечения границы мигрантами, говорится в релизе внешнеполитического ведомства ФРГ.

В последние дни анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов. По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте

"Защита внешней границы Европы имеет первостепенное значение для Европейского союза, чтобы сдерживать нелегальную миграцию. Поэтому важно, чтобы Испания незамедлительно восстановила полный контроль над вызывающей серьезную обеспокоенность ситуацией в Сеуте, где десятки тысяч человек незаконно пересекли границу с Испанией", - приводятся в релизе слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.

Отмечается, что министр обсудил ситуацию с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, главой МИД Марокко Нассером Буритой, а также с коллегами из стран Евросоюза.

"Сейчас необходимы быстрые и совместные действия в интересах Европейского союза, чтобы защитить Шенгенское пространство - одно из величайших достижений ЕС - и сохранить его открытым", - заключил Вадефуль.