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Германия призвала Испанию вернуть контроль над ситуацией в Сеуте - РИА Новости, 31.07.2026
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18:03 31.07.2026
Германия призвала Испанию вернуть контроль над ситуацией в Сеуте

В МИД Германии призвали Испанию восстановить контроль над ситуацией в Сеуте

© REUTERS / Fabian BimmerКолонна военной техники в испанской Сеуте
Колонна военной техники в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Колонна военной техники в испанской Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Германии призвало Испанию восстановить полный контроль над ситуацией в Сеуте после массового незаконного пересечения границы мигрантами.
  • По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте.
  • Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обсудил ситуацию с коллегами из Испании, Марокко и стран Евросоюза.
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии призвало Испанию как можно скорее восстановить полный контроль над ситуацией в Сеуте после массового незаконного пересечения границы мигрантами, говорится в релизе внешнеполитического ведомства ФРГ.
В последние дни анклав столкнулся с массовым наплывом мигрантов. По данным испанских властей, десятки тысяч человек незаконно пересекли границу и оказались в Сеуте.
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"Защита внешней границы Европы имеет первостепенное значение для Европейского союза, чтобы сдерживать нелегальную миграцию. Поэтому важно, чтобы Испания незамедлительно восстановила полный контроль над вызывающей серьезную обеспокоенность ситуацией в Сеуте, где десятки тысяч человек незаконно пересекли границу с Испанией", - приводятся в релизе слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля.
Отмечается, что министр обсудил ситуацию с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, главой МИД Марокко Нассером Буритой, а также с коллегами из стран Евросоюза.
"Сейчас необходимы быстрые и совместные действия в интересах Европейского союза, чтобы защитить Шенгенское пространство - одно из величайших достижений ЕС - и сохранить его открытым", - заключил Вадефуль.
Сеута - испанский анклав на северном побережье Африки, расположенный на границе с Марокко. Вместе с Мелильей он образует единственную сухопутную границу между Европейским союзом и Африкой и считается одним из ключевых маршрутов нелегальной миграции в ЕС.
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