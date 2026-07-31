Лидер АдГ призвала Германию приостановить действие шенгена с Испанией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сопредседатель "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель заявила, что Германия должна быть готова защитить свои границы и приостановить действие Шенгенского соглашения.
- В Сеуту, испанский анклав, незаконно проникли уже 50 тысяч мигрантов, большинство из которых, вероятно, направляются в Германию.
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассматривает приостановку Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва нелегалов в Сеуту, и глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать это предложение.
БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на фоне ситуации с наплывом мигрантов в испанский анклав Сеута заявила, что Германия должна быть готова при необходимости защитить свои границы и приостановить действие Шенгенского соглашения.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию, после чего власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих.
"На данный момент испанские власти зафиксировали уже 50 тысяч случаев незаконного пересечения границы в Сеуте, большинство этих мигрантов, вероятно, направляются в Германию... Германия должна подготовиться: границы должны быть защищены... При необходимости действие Шенгенского соглашения также должно быть приостановлено", - написала Вайдель в соцсети X.
В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав. Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии.