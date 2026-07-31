Лидер АдГ призвала Германию приостановить действие шенгена с Испанией

БЕРЛИН, 31 июл - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель на фоне ситуации с наплывом мигрантов в испанский анклав Сеута заявила, что Германия должна быть готова при необходимости защитить свои границы и приостановить действие Шенгенского соглашения.

В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав. Глава финского МВД Мари Рантанен призвала все европейские страны поддержать предложение Италии.