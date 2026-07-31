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На Алтуфьевском шоссе завершена реконструкция газопровода - РИА Новости, 31.07.2026
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На Алтуфьевском шоссе завершена реконструкция газопровода

Реконструкция газопровода среднего давления завершена на Алтуфьевском шоссе

© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"На Алтуфьевском шоссе завершили реконструкцию газопровода среднего давления
На Алтуфьевском шоссе завершили реконструкцию газопровода среднего давления - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : пресс-служба АО "Мосгаз"
На Алтуфьевском шоссе завершили реконструкцию газопровода среднего давления
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода среднего давления на Алтуфьевском шоссе, он введен в эксплуатацию и работает штатно, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода среднего давления на Алтуфьевском шоссе. В ходе работ, которые начались в феврале 2026 года, старые трубы заменили новыми стальными. При реконструкции выполнили врезку новых инженерных коммуникаций. Сейчас газопровод введен в эксплуатацию и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты прокладывали трубопровод открытым способом, потому что в районе проведения работ отсутствуют пересечения с другими инженерными сетями и плотная застройка. При этом были приняты все необходимые меры по снижению неудобств для жителей.
"Реконструкцию выполнили без прекращения подачи ресурса благодаря закольцованной системе, которая обеспечила бесперебойное снабжение потребителей. Благодаря своевременной модернизации инженерных коммуникаций повысилась надежность газоснабжения целого района. Обновленный газопровод оборудовали запорным устройством с электроприводом", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, согласно сообщению, ключевые показатели работы газопровода круглосуточно контролируются дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". При возникновении нештатной ситуации специалисты могут удаленно перекрыть проблемный участок - в среднем это занимает полторы минуты. После этого проводится проверка оборудования и при необходимости начинается ремонт.
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