На Алтуфьевском шоссе завершена реконструкция газопровода

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода среднего давления на Алтуфьевском шоссе, он введен в эксплуатацию и работает штатно, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода среднего давления на Алтуфьевском шоссе. В ходе работ, которые начались в феврале 2026 года, старые трубы заменили новыми стальными. При реконструкции выполнили врезку новых инженерных коммуникаций. Сейчас газопровод введен в эксплуатацию и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты прокладывали трубопровод открытым способом, потому что в районе проведения работ отсутствуют пересечения с другими инженерными сетями и плотная застройка. При этом были приняты все необходимые меры по снижению неудобств для жителей.

"Реконструкцию выполнили без прекращения подачи ресурса благодаря закольцованной системе, которая обеспечила бесперебойное снабжение потребителей. Благодаря своевременной модернизации инженерных коммуникаций повысилась надежность газоснабжения целого района. Обновленный газопровод оборудовали запорным устройством с электроприводом", - подчеркивается в сообщении.