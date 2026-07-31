Краткий пересказ от РИА ИИ Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.

По данным AP, полиция передаст оружие технократической администрации в течение следующих двух недель.

Сдача тяжелого вооружения может занять от 200 до 350 дней.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция Газы передаст оружие технократической администрации Газы в течение следующих двух недель, передает агентство Полиция Газы передаст оружие технократической администрации Газы в течение следующих двух недель, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников.

В ночь на пятницу по московскому времени президент США Дональд Трамп сообщил, что Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно этому документу, Израиль обязан вывести свои войска из анклава после завершения указанного процесса.

"Чиновники не смогли назвать конкретные сроки разоружения ХАМАС или других группировок, действующих в Газе..., но заявили, что полиция Газы передаст оружие поддерживаемой Советом мира технократической администрации Газы в течение следующих двух недель", - говорится в сообщении.

По информации агентства, чиновники США и Совета мира дали соглашению крайне оптимистичную оценку. Тем не менее, чиновники отметили, что в эту часть соглашения не включено тяжелое вооружение - его сдача, по словам неназванного чиновника Совета мира, произойдет позже, этот процесс может занять от 200 до 350 дней.