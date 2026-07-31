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Полиция Газы сдаст оружие в течение следующих двух недель, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2026
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11:43 31.07.2026
Полиция Газы сдаст оружие в течение следующих двух недель, пишут СМИ

AP: полиция Газы передаст оружие администрации в течение двух недель

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.
  • По данным AP, полиция передаст оружие технократической администрации в течение следующих двух недель.
  • Сдача тяжелого вооружения может занять от 200 до 350 дней.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Полиция Газы передаст оружие технократической администрации Газы в течение следующих двух недель, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных чиновников.
В ночь на пятницу по московскому времени президент США Дональд Трамп сообщил, что Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно этому документу, Израиль обязан вывести свои войска из анклава после завершения указанного процесса.
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"Чиновники не смогли назвать конкретные сроки разоружения ХАМАС или других группировок, действующих в Газе..., но заявили, что полиция Газы передаст оружие поддерживаемой Советом мира технократической администрации Газы в течение следующих двух недель", - говорится в сообщении.
По информации агентства, чиновники США и Совета мира дали соглашению крайне оптимистичную оценку. Тем не менее, чиновники отметили, что в эту часть соглашения не включено тяжелое вооружение - его сдача, по словам неназванного чиновника Совета мира, произойдет позже, этот процесс может занять от 200 до 350 дней.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
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