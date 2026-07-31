СМИ: Трамп и Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время недавней встречи

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время встречи на этой неделе, утверждает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник.

По информации Равида, тема Газы также подробно обсуждалась во время встречи Нетаньяху с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпосланником Стивом Уиткоффом.

Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.