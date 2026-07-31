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СМИ: Трамп и Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время недавней встречи - РИА Новости, 31.07.2026
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02:24 31.07.2026
СМИ: Трамп и Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время недавней встречи

Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время недавней встречи

© Фото : The official account of the Prime Minister's Office in HebrewДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : The official account of the Prime Minister's Office in Hebrew
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время встречи на этой неделе, утверждает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник.
  • По информации Равида, тема Газы также обсуждалась на встрече Нетаньяху с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпосланником Стивом Уиткоффом.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждали сектор Газа во время встречи на этой неделе, утверждает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник.
Во вторник в Белом доме состоялась встреча Трампа и Нетаньяху. пресс-служба Белого дома позднее отметила, что встреча прошла в позитивной и продуктивной атмосфере. Как утверждает канцелярия израильского премьера, Нетаньяху и Трамп не обсуждали тему мирного урегулирования в секторе Газа.
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"Высокопоставленный американец сообщил мне: вопрос Газы поднимался на встрече Трампа и Нетаньяху во вторник", - написал Равид в соцсети X.
По информации Равида, тема Газы также подробно обсуждалась во время встречи Нетаньяху с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и спецпосланником Стивом Уиткоффом.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
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