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Обвинение запросило изъятие апартаментов блогера Гасанова в Москве - РИА Новости, 31.07.2026
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16:48 31.07.2026
Обвинение запросило изъятие апартаментов блогера Гасанова в Москве

Обвинение запросило изъятие у блогера Гасанова апартаментов в "Москва-Сити"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБашни Moscow Towers делового центра "Москва-Сити"
Башни Moscow Towers делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Башни Moscow Towers делового центра "Москва-Сити". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блогера Гусейна Гасанова заочно обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.
  • Прокурор запросила для Гасанова 6 лет колонии и изъять в доход государства его апартаменты в «Москва-Сити» стоимостью 46 миллионов 790 тысяч рублей.
  • По данным следствия, Гасанов не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей и легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Обвинение просит изъять в доход государства у блогера Гусейна Гасанова апартаменты в "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в Пресненском суде Москвы проходят прения по делу Гусейна Гасанова, который заочно обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере (пункт "б", части 4, статьи 174.1). Прокурор запросила для него 6 лет колонии. Кроме того, обвинение требует изъять у блогера нежилое помещение (апартаменты) в Пресненском районе.
"Прошу конфисковать и обратить в доход государства нежилое помещение… стоимостью 46 миллионов 790 тысяч рублей", - огласила прокурор в ходе прений.
По данным следствия, Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. После блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.
Свою вину Гасанов не признает. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Защита блогера заявляла РИА Новости, что он активно следит за делом.
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Прокурор запросил шесть лет колонии для блогера Гасанова
Вчера, 16:20
 
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