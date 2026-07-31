Обвинение запросило изъятие апартаментов блогера Гасанова в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогера Гусейна Гасанова заочно обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Прокурор запросила для Гасанова 6 лет колонии и изъять в доход государства его апартаменты в «Москва-Сити» стоимостью 46 миллионов 790 тысяч рублей.

По данным следствия, Гасанов не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей и легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Обвинение просит изъять в доход государства у блогера Гусейна Гасанова апартаменты в "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В пятницу в Пресненском суде Москвы проходят прения по делу Гусейна Гасанова , который заочно обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере (пункт "б", части 4, статьи 174.1). Прокурор запросила для него 6 лет колонии. Кроме того, обвинение требует изъять у блогера нежилое помещение (апартаменты) в Пресненском районе.

"Прошу конфисковать и обратить в доход государства нежилое помещение… стоимостью 46 миллионов 790 тысяч рублей", - огласила прокурор в ходе прений.

По данным следствия, Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. После блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.