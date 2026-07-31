Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил шесть лет колонии для блогера Гасанова - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 31.07.2026 (обновлено: 16:25 31.07.2026)
Прокурор запросил шесть лет колонии для блогера Гасанова

Прокурор запросил шесть лет колонии для Гасанова по делу о легализации денег

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвинение запросило для блогера Гусейна Гасанова 6 лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей по делу о легализации денег.
  • Он заочно обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере и неуплате налогов на сумму более 170 миллионов рублей.
  • Блогер объявлен в международный розыск, свою вину он не признает.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Обвинение запросило для блогера Гусейна Гасанова 6 лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей по делу о легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Гасанов заочно обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере (пункт "б", части 4, статьи 174.1).
"Прошу признать Гасанова виновным… назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере полученного дохода в период трех лет… в 155 миллионов 600 тысяч 527 рублей и с ограничением свободы сроком на два года", - заявила прокурор на прениях сторон.
По данным следствия, Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. После блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.
Свою вину Гасанов не признает. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Защита блогера заявляла РИА Новости, что он активно следит за делом.
Лерчек у здания Гагаринского суда - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Прокурор запросил для Лерчек условный срок и миллиардный штраф
Вчера, 15:19
 
ПроисшествияМоскваГусейн Гасанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала