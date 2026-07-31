Прокурор запросил шесть лет колонии для блогера Гасанова

Краткий пересказ от РИА ИИ Обвинение запросило для блогера Гусейна Гасанова 6 лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей по делу о легализации денег.

Он заочно обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере и неуплате налогов на сумму более 170 миллионов рублей.

Блогер объявлен в международный розыск, свою вину он не признает.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Обвинение запросило для блогера Гусейна Гасанова 6 лет колонии со штрафом в 155 миллионов рублей по делу о легализации денег, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Гасанов заочно обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере (пункт "б", части 4, статьи 174.1).

"Прошу признать Гасанова виновным… назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере полученного дохода в период трех лет… в 155 миллионов 600 тысяч 527 рублей и с ограничением свободы сроком на два года", - заявила прокурор на прениях сторон.

По данным следствия, Гасанов, будучи индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. После блогер легализовал деньги через финансовые операции и заключение договора купли-продажи апартаментов в "Москва-Сити" на общую сумму более 68 миллионов рублей.