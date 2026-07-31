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Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией - РИА Новости, 31.07.2026
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19:30 31.07.2026 (обновлено: 19:41 31.07.2026)
Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией

Макрон: Франция разместила военных на границе с Испанией из-за кризиса в Сеуте

© REUTERS / Fabian BimmerМигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте
Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Fabian Bimmer
Мигранты пересекают границу между Марокко и Испанией в Сеуте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией.
  • Меры приняты на фоне миграционного кризиса в городе-анклаве Сеуте.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в городе-анклаве Сеуте, сообщил в пятницу президент республики Эммануэль Макрон.
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"(На границе с Испанией - ред.) развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники", - написал Макрон в соцсети Х.

Французский лидер добавил, что связался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, чтобы выразить солидарность с Мадридом и предложить любую необходимую помощь.
Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета Pais позже сообщила, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 57.
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В миреФранцияИспанияСеутаЭммануэль МакронПедро Санчес
 
 
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