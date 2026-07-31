ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в городе-анклаве Сеуте, сообщил в пятницу президент республики Эммануэль Макрон.

"(На границе с Испанией - ред.) развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники", - написал Макрон в соцсети Х .

Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета Pais позже сообщила, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 57.