Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией.
- Меры приняты на фоне миграционного кризиса в городе-анклаве Сеуте.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в городе-анклаве Сеуте, сообщил в пятницу президент республики Эммануэль Макрон.
Французский лидер добавил, что связался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, чтобы выразить солидарность с Мадридом и предложить любую необходимую помощь.
Ранее мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Газета Pais позже сообщила, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 57.