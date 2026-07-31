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Франция усилит контроль на границе с Испанией - РИА Новости, 31.07.2026
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11:15 31.07.2026 (обновлено: 12:46 31.07.2026)
Франция усилит контроль на границе с Испанией

Франция усилит контроль на границе с Испанией из-за миграционного кризиса

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские власти усилят контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.
ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Французские власти усилят контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, заявил в пятницу глава МВД Франции Лоран Нуньес.
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Сотни из них смогли проникнуть на испанскую территорию.
"В связи с ситуацией, сложившейся в анклаве Сеута, я вчера вечером отдал распоряжение о немедленном усилении пограничного контроля на испанской границе. Кроме того, будут задействованы пограничные силы быстрого реагирования для проведения тщательных проверок", - написал Нуньес в соцсети X.
В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав.
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В миреИспанияСеутаДжорджа МелониФранцияНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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