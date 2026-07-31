Франция усилит контроль на границе с Испанией

ПАРИЖ, 31 июл - РИА Новости. Французские власти усилят контроль на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута, заявил в пятницу глава МВД Франции Лоран Нуньес.

В последние дни испанская Сеута, расположенная на севере Африки, столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пытающихся попасть в автономный город из Марокко вплавь и пешком. Власти направили в город дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и военнослужащих. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже заявила, что рассматривает приостановку шенгена с Испанией из-за наплыва нелегалов в испанский анклав.