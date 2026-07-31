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Небо Финляндии используют для атак на Россию, заявил экс-депутат - РИА Новости, 31.07.2026
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01:18 31.07.2026 (обновлено: 03:21 31.07.2026)
Небо Финляндии используют для атак на Россию, заявил экс-депутат

Экс-депутат Туртиайнен: небо Финляндии используют для атак на Россию

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что воздушное пространство Финляндии используется для атак на Россию, и в заявления властей о запрете на это нельзя верить.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушное пространство Финляндии используется для атак на Россию, и заверениям финских властей, что они якобы запрещают использовать небо в этих целях, верить нельзя, заявил РИА Новости бывший депутат финского парламента, основатель партии "Власть принадлежит народу" Ано Туртиайнен.
"Этому нельзя верить (заявлениям финских властей о запрете на использование воздушного пространства - ред.)... Разумеется, воздушное пространство Финляндии используется Западом против России", - сказал переехавший в Россию Туртиайнен.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии "Истинные финны" и основал партию "Власть принадлежит народу", которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.
В конце 2025 года политик и его супруга переехали в РФ и получили статус беженца.
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