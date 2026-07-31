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В Херсонской области частично нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ - РИА Новости, 31.07.2026
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08:36 31.07.2026
В Херсонской области частично нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ

В нескольких округах Херсонской области нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтные ЛЭП
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© РИА Новости / Илья Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нескольких округах Херсонской области частично нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ.
  • Энергетики и аварийные службы работают на месте для восстановления электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Электроснабжение частично нарушено в нескольких округах Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.
"В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Энергетики и аварийные службы работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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