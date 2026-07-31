В Херсонской области частично нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В нескольких округах Херсонской области частично нарушено электроснабжение из-за атак ВСУ.
- Энергетики и аварийные службы работают на месте для восстановления электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Электроснабжение частично нарушено в нескольких округах Херсонской области из-за атак ВСУ, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.
Энергетики и аварийные службы работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома, отметил он.